Pido clemencia y que acepten mi perdón: apareció agresor de mujer en Santander

En un comunicado de prensa el joven Jesús Andrés Cáceres, señalado de golpear brutalmente a la joven María Alejandra Hernández, apareció y pidió perdón.

“Expreso mi profunda aflicción por los hechos en los que resultamos lesionados María Alejandra y yo. Pido perdón a ella, a su familia, a mis padres, a la ciudadanía entera, por este episodio tan desafortunado en mi vida personal, sin antecedente alguno en mi existencia”, dijo.

El joven también dijo que pedía clemencia para que aceptaran su perdón.

“Comprendo el dolor y también el rechazo que esta clase de sucesos produce al interior de la sociedad, pero les pido clemencia a todos y que sea aceptado mi perdón”, agregó.

El agresor señaló que ha recibido amenazas tras volverse viral la denuncia que hizo María Alejandra Hernández en sus redes sociales.

“Fui a la casa de mi exnovio con el propósito de hablar, dejo claro que el plan fue propuesto por él. En la mañana se levantó de forma molesta a discutir conmigo. Me empujó contra el baño para después hacerme caer en la tina donde recibí un fuerte golpe, posterior a esto comenzó a golpearme en la cara sin intención de detenerse, no me permitía irme y me tenía acorralada”, contó la joven en su denuncia.

La denuncia ya fue instaurada ante Medicina Legal y serán las autoridades judiciales que lleven el proceso jurídico.