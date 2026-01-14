En vivo
Exmánager de Yeison Jiménez rompe en llanto durante homenaje: "Te amo, Yeison, me cumpliste"

Exmánager de Yeison Jiménez rompe en llanto durante homenaje: "Te amo, Yeison, me cumpliste"

Rafael Muñoz, quien estuvo al frente de la carrera de Yeison Jiménez durante una parte importante de su carrera, se mostró viviblemente afectado por la muerte del artista y compartió unas palabras de agradecimiento por las metas que cumplieron juntos.

Rafael Muñoz estuvo al lado de Yeison Jiménez durante aproximadamente 11 años de su carrera.
Fotos: Instagram @rafaelmunozmanager / @yeison_jimenez
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

