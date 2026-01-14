Exmánager de Yeison Jiménez rompe en llanto durante homenaje: "Te amo, Yeison, me cumpliste"

Rafael Muñoz trabajó como el principal representante y mánager de Yeison Jiménez durante gran parte de su carrera, acompañándolo en eventos, decisiones clave y relaciones con medios y empresarios.

Aunque su relación laboral con el artista terminó hacia 2021, Muñoz fue un referente fundamental durante cerca de 12 años en la trayectoria de Jiménez. Compartió con él desde los inicios de su carrera y, según palabras del propio Muñoz durante el homenaje póstumo, fue Yeison quien le enseñó muchas cosas a lo largo de los años que trabajaron juntos.

Rafael Muñoz agradece a Yeison Jiménez por los años compartidos

Durante el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, las palabras de su exmánager estuvieron cargadas de agradecimiento y emoción. Con la voz entrecortada, Muñoz expresó su profundo cariño por el artista y su familia.

“Quiero darle gracias a sus hermanos, a Lina, por haberme adoptado como un hermano más en su casa”, aseguró, al recordar la relación cercana que mantuvo con Jiménez y su entorno familiar.



El exmánager destacó que, gracias a los fanáticos de Yeison, fue posible engrandecer su nombre y su historia. Recordó, además, la perseverancia del cantante en su sueño de conquistar al público colombiano y trascender incluso a nivel internacional.

Muñoz también resaltó los récords alcanzados por el artista en las plataformas musicales a nivel mundial, agradeciendo por el fenómeno en el que se convirtió la música de Yeison Jiménez.

“Quiero decirle a mi hermano, a mi artista, que no me equivoqué, que siempre he creído en él, y que aun después de esta triste partida, tiene 30 canciones en el Top Mundial”, afirmó.

Asimismo, agradeció a la esposa de Yeison Jiménez por haberle permitido ser padrino de su hija Thaliana y confesó que siente un inmenso compromiso con ella para continuar el legado de su padre.

Finalmente, entre lágrimas, el exmánager se despidió de su colega y amigo con unas sentidas palabras:

Te amo, Yeison, me cumpliste. Fuiste el número uno dijo.

Muñoz concluyó expresando su cariño por Yeison y por todos sus músicos, recordando que ellos y sus familias no están solos y que cuentan con el apoyo, el afecto de sus seguidores y el suyo propio.