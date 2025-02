Laura Villamil, en medio de lágrimas, le pidió perdón a su familia, ¿por qué?

La historia de Laura Villamil , una joven bailarina de 28 años, ha conmovido a millones tras darse a conocer por el programa La Red. Villamil sufrió un devastador accidente laboral en agosto de 2024 que le dejó quemaduras en el 90% de su cuerpo, un acontecimiento que cambió su vida y la de su familia para siempre.

Entre lágrimas, y tras haber salido del hospital el pasado 3 de febrero, Laura agradeció el apoyo inquebrantable de sus seres queridos. “Es mi mejor equipo. Somos como la Liga de la Justicia”, expresó Villamil según La Red.

La desgarradora historia del accidente en 'Andrés Carne de Res'

Lo que comenzó como un día aparentemente normal en un reconocido restaurante donde trabajaba , culminó en un incidente inesperado que puso en riesgo su vida. Según reveló en la entrevista, las llamas la envolvieron rápidamente, y aunque su rostro resultó ileso, las quemaduras se propagaron a casi todo su cuerpo.

“El dolor era insoportable, pero mi primer impulso fue pedir que me cubrieran mientras mi cuerpo sufría”, explicó Villamil a La Red.

En el momento crítico, la falta de una ambulancia significó que debía ser trasladada al hospital en un automóvil privado, durante el cual su piel, severamente afectada, se adhirió a la silla.

La madre de Laura, Migdonia Leguizamón, relató los desgarradores días posteriores al accidente.

"Nunca perdimos la fe. Siempre pegaditos a Dios. Nos aferramos a ese 10% de esperanza, y vean a mi hija ahora. Aunque quedan muchas cosas por hacer, la recuperación ha sido muy grande", comentó en La Red.

Desde el día del accidente, la familia Villamil asumió un desafío monumental, adaptando sus rutinas y convirtiendo su hogar en una extensión del hospital. Fue improvisar, aprender sobre la marcha. Nuestra segunda casa se convirtió en un hospital. No importaba la distancia, el clima o las malas noticias, siempre estábamos con mi hermana ”, dijo su hermano, Santiago Villamil.

El padre de Laura, Ómar Villamil, también compartió sus sentimientos sobre la experiencia. “Sinceramente, el pronóstico era muy, muy malo. Pensábamos que todo podría terminar de la peor manera. Pero bendito sea Dios. Siempre lo he dicho:Laurita brilla con luz propia ”, declaró a La Red. Aunque la situación los llevó al límite emocional y financiero, recibiendo incluso apoyo económico de terceros, lograron mantenerse unidos y sacar adelante a la joven.

“Nos sentimos afortunados por la gente buena que nos ayudó. Asignamos los aportes económicos a mi hijo mayor para que gestionara los gastos. Era necesario organizar todo en medio del caos”, añadió el padre de Laura.

Laura Daniela Villamil se recupera en la Fundación Santa Fe, en Bogotá Foto: captura de pantalla de Noticias Caracol

Laura Villamil le pidió perdón a su familia

A pesar de la seriedad de su situación, la fortaleza que recibió de sus familiares fue clave para enfrentar el complejo proceso de recuperación. Durante su testimonio en La Red, Laura expresó que su familia fue más allá de cualquier límite.

Entre lágrimas, agradeció a sus padres y hermano por su apoyo incondicional que son su mejor equipo, y nunca perdieron la fe en su recuperación.

No sé cómo hicieron para aguantar tanto, tuvieron que cambiar sus rutinas y vidas prácticamente por mí. A ellos les pido perdón y también les agradezco infinitamente dijo Villamil

Esa red de apoyo no solo mantuvo en pie a Laura, sino que también evidenció una resiliencia excepcional en su entorno cercano. El caso de Laura Villamil no es solo una lección de superación personal sino también un reflejo del impacto de la solidaridad familiar en los momentos más oscuros.

Aunque su recuperación no está completa y enfrenta aún numerosos retos médicos, comparte una perspectiva optimista y agradecida. “Todavía quedan muchas cosas por hacer... pero no me rindo”, concluyó Villamil, emocionada, para el programa La Red.

Con historias como estas, se pone de relieve no sólo la importancia de la unión familiar durante eventos traumáticos, sino también las fallas que todavía persisten en la atención inmediata en emergencias laborales, como la falta de ambulancias o primeros auxilios , según lo reflejado por Laura y su familia.