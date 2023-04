Indignante: ladrón utilizó un caballo para atracar a transeúntes en plena vía pública

El pasado lunes, 17 de abril, un video de un delincuente fuertemente armado y montado a caballo se hizo viral en redes sociales y desató indignación en redes sociales. De acuerdo con lo que se ve en la grabación, el ladrón utiliza el animal para atracar e intimidar a los transeúntes que caminan altas horas de la noche.

Según las autoridades, el fuerte suceso ocurrió en Argentina, en la ciudad de Florencio Varela, cuando un delincuente montado acaballo atracó a una pareja de transeúntes que caminaban por la vía.

Incluso, de acuerdo con los testimonios de las víctimas a medios locales, el delincuente portaba un arma de fuego y los persiguió a caballo después de haberles robado sus pertenencias, solo para intimidarlos.

A los pocos minutos, pero no en el mismo hecho, la Policía de la provincia detectó al delincuente robando a otra persona en el mismo lugar y clo capturaron.

“Se están haciendo relevamientos de cámaras. Hay mucha gente que tiene caballos y carros en la zona. Algunos en su gran mayoría juntan cartones”, informaron las autoridades a medios locales.

🚨 UN ROBO A CABALLO

- El delincuente ya le robó a dos vecinos en la zona

- Acá persiguió a dos mujeres por la vereda

📍 Florencio Varela pic.twitter.com/I98HNSkZRB — Vía Szeta (@mauroszeta) April 17, 2023

Posteriormente, el ladrón a caballo fue apresado y llevado a la Comisaría Florencio Varela donde, además, le decomisaron una mochila negra y un celular marca Samsung que, al parecer, había hurtado minutos antes.

De inmediato, el acto delictivo fue rechazado por miles de internautas en redes sociales, pues muchos aseguraron que no es justo que un delincuente utilice un animal para atracar a personas. Por otro lado, las autoridades confirmaron que, después del suceso, el caballo le fue incautado y llevado a un refugio.

“No se puede aceptar esto, los animales no deberían estar relacionados con la delincuencia”, “Es indignante este hecho, ya no se puede salir ni a trabajar”, “Que triste que las autoridades no refuercen la seguridad”, fueron algunos de los comentarios que dejó el video.

