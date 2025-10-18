Lluvia de ranas causa asombro en redes sociales: ¿video es real?

En las redes sociales se ha vuelto viral un video grabado la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, en el que decenas de personas corren, gritan y recogen lo que parecen ser ranas que están cayendo del cielo.

Los hechos se habrían registrado en un poblado brasileño que no fue identificado por la fuente original.

El titular del post es "Dios envía la primera plaga a Brasil", mientras que en los comentarios del post, algunos usuarios sugieren que se trata de una señal bíblica o de un fenómeno sobrenatural.

Sin embargo, expertos en verificación digital han advertido que el video presenta características típicas de contenido generado mediante inteligencia artificial.



Señales de alerta en el video

A pesar de que el fenómeno es plausible, el análisis del video genera más preguntas que respuestas. Entre los elementos observados por especialistas en desinformación se destacan:



Extremidades de personajes que presentan distorsiones físicas o posiciones antinaturales.

Reflejos inexistentes de los anfibios que están en el suelo.

Movimientos demasiado perfectos o sincronizados que sugieren manipulación digital.

Ante estos indicios, ni los autores del clip ni ninguna autoridad meteorológica o biológica ha confirmado la veracidad del suceso.



¿Qué se debe tener en cuenta con este tipo de videos?



El asombro ante fenómenos naturales poco comunes, que, aunque raros, tienen explicación científica cuando ocurren en condiciones muy específicas. La necesidad de mantener una mirada crítica, dado que en la era de la inteligencia artificial y la edición digital, una imagen o un video viral ya no son garantía de autenticidad.

En este caso particular, la combinación de un fenómeno extraordinario más evidencias de manipulación digital nos lleva a una conclusión prudente: puede existir lluvia de ranas en condiciones extremas, pero este caso en particular no ha sido verificado y presenta signos preocupantes de ser un montaje.