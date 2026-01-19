En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / "No duraré mucho": productor de Yeison Jiménez sorprendió con escalofriante frase que le dijo

"No duraré mucho": productor de Yeison Jiménez sorprendió con escalofriante frase que le dijo

La muerte del artista dejó un fuerte vacío en la música popular y muchos sus colegas recuerdan sus últimas palabras, en especial en aquellas en donde el propio artista se refirió a este escenario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad