"No duraré mucho": productor de Yeison Jiménez sorprendió con escalofriante frase que le dijo

Pasan los días y el vacío que dejó Yeison Jiménez en la música colombiana aún sigue generando diversos sentimientos, trayendo, además, de regreso diversas historias que muchos de sus colegas guardaron de palabras, momentos o cosas que vivieron a su lado antes del fatídico día.

Uno de ellos ha sido Georgy Parra, reconocido productor de música popular, quien trabajó al lado del oriundo de Manzanares en diversas canciones y una de las más importantes fue “Destino Final”, al lado de Luis Alfonso y en donde recordó unas palabras en donde el artista se refirió al día de su muerte y estaba seguro de que “no estaría mucho tiempo”.

“Me dice: ‘Yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”, dijo el productor sobre las palabras que le dijo Yeison en aquella grabación de “Destino Final”, una canción que sería tristemente el himno de esta noticia.

Al lado del cantante vivió momentos especiales en donde crearon muchas canciones y construyeron de la mano una gran carrera, pero siempre recordará que la opinión de él era muy importante para Yeison y siempre estaban ayudándose a construir.



“Yo lo molestaba, pero siempre me tenía en cuenta. Me enviaba las canciones para que le diera opinión y si estaba bien le decía, igual si no. Para que entiendas la magnitud de la persona que perdimos, es al grande que perdimos, no solo en lo profesional, sino como persona. Éramos vecinos y accidentalmente me pasé al mismo edificio de él”, contó también

La muerte de Yeison Jiménez ha sido un episodio que nadie esperaba y el cual muchos aún viven el duelo, por lo que continúan los homenajes al artista y diversas conmemoraciones.