"No soy un acosador sexual ni un violador": rapero pide perdón por editar fotos de Rosalía

En un completo escándalo se convirtió el hecho del rapero JC Reyes, quien se hizo tristemente famoso por publicar unas imágenes retocadas de la cantante española Rosalía. Reyes compartió las imágenes y afirmó que había mantenido conversaciones íntimas con la catalana algo que ella misma ha desmentido, denunciando que estos actos son "un tipo de violencia".

Tras el reprochable hecho, varias voces de rechazo se hicieron sentir, una de ellas fue la de su pareja, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, a la que también se le sumó Irene Montero, la ministra de Igualdad de España. El hecho fue repudiado por la industria musical que, por supuesto, salió en defensa de la catalana, por lo que el rapero se vio obligado presentar disculpas.

"Buenos días, este vídeo es para aclarar un poco la situación de Rosalía, ¿vale? Yo ni por asomo soy un acosador sexual ni un violador, ni sé manejar Photoshop, ni pierdo el tiempo", mencionó el cantante en su vídeo, quien se justificó diciendo que no pensaba que su actuación iba a tener eco por los pocos seguidores que tiene en redes sociales..

Pero, lejos de salir de esa polémica cayó en otra, pues en el video en el que se disculpó se le vio manejando mientras grababa y además en algunos apartes se le vio hasta fumando.

"Yo solo subí las fotos sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo la historia iba a dar la vuelta al mundo ni que lo ibais a interpretar ustedes de la manera que lo estáis interpretando, ¿vale? Yo lo subí sin más en plan risas, si a ella le ha sentado mal, yo le pido disculpas a Rosalía aquí en directo delante de todo el mundo", explicó mientras manejaba.

(12) 🔴 JC REYES PIDE PERDÓN A ROSALÍA EN SU CUENTA DE INSTAGRAM 🔴 pic.twitter.com/TFXjoRacL9 — Cruella de Guadavil 💋 (@cruelladviiltv) May 25, 2023

"Las personas también se equivocan y yo soy un hombre y tengo que reconocer mis errores y cuando he fallado. A lo mejor yo no lo había subido con la intención que ustedes están interpretando, pero viendo ya lo interpretado quiero pedir disculpas que es lo único que puedo hacer y que no se molesten ni piensen las cosas de otra manera", agregó.

Sin embargo, muy pocas personas creyeron en sus palabras, pues el solo hecho de ofrecerlas mientras manejaba ya es un acto de irresponsabilidad, mientras otros creen que se vio obligado a excusarse por miedo a que cancelen sus conciertos.