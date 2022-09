¿Ovni en el cielo? Piloto grabó objeto extraño luego de despegar del aeropuerto en México

¿Realmente existen los ovnis? Esa es la pregunta que se hacen muchos por las diferentes publicaciones que se hacen en las redes sociales donde se ven objetos volando en el cielo. Por esa razón, en TikTok se volvió tendencia el video de Ilse, una piloto de México que captó algo extraño cuando salía del Aeropuerto Internacional de Puebla "Hermanos Serdán".

De acuerdo con ella, mientras volaba entre las nubes de Puebla, vio un extraño objeto color blanco.

"Mi vuelo era normal hasta que vi esto en el cielo", fue lo que escribió la mujer en su video de TikTok.

Ante el video, miles de usuarios aprovecharon para comentar el tema.

“Si no lo pudiste identificar y el radar tampoco, entonces viste un OVNI. Hay que decirlo sin miedo”; “Lo que pasa es que en estos días habrá unos 40 satélites de comunicación que van a entrar a la tierra, pero esto se mira diferente”; “Pregunta, hay algún procedimiento establecido que tengan que seguir los pilotos si durante el vuelo ven un objeto volador no identificado?”; “Es cierto que los pilotos tienen prohibido reportar un avistamiento de OVNI, si no los despedirían”, fueron algunos comentarios de los usuarios en redes.

Esta no es la primera vez que logran ver un objeto extraño en México, pues algunos usuarios aseguraron que en la mayoría de las noches logran ver naves con luces. Hace poco, usuarios compartieron fotos y videos de un objeto volador con muchas luces que fue visto desde distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

