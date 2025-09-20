¿Crisis de pareja? Estos son los problemas más frecuentes en las relaciones modernas

En la más reciente emisión de Casa BLU, en Blu Radio, la doctora Ana Kary Daza, sexóloga clínica y terapeuta de pareja de Boston Medical, habló sobre los obstáculos que enfrentan hoy las parejas para mantener vínculos sólidos y las herramientas para superarlos.

Según la especialista, las redes sociales se han convertido en una vitrina que alimenta inseguridades, comparaciones y celos. “Nos sentimos desatendidos cuando la pareja pasa todo el tiempo con el celular. Eso genera miedo y desconfianza. Tras la pandemia, lo virtual se volvió un refugio, pero también una barrera para la conexión real”, explicó.

La terapeuta destacó que muchas personas prefieren interactuar en línea porque la virtualidad ofrece seguridad y la posibilidad de “editar” lo que se muestra. Sin embargo, ese mismo recurso puede convertirse en un obstáculo al momento de conocer a alguien en persona: “Impresionar detrás de una pantalla es fácil, pero en el encuentro cara a cara surgen los miedos y la presión por cumplir expectativas”, aseveró.

Pareja discutiendo. Foto: IA Grok

Además, la especialista advirtió que las redes sociales influyen en cómo se construyen las expectativas sentimentales. “Decirle hola a alguien no significa que ya sea el amor de tu vida. Pero lo digital muchas veces hace que esperemos algo grandioso e inmediato, incluso de una simple amistad”, señaló.



En sus consultas, la sexóloga observa cómo los mandatos culturales también pesan: a los hombres se les sigue imponiendo una “responsabilidad sexual” que les genera ansiedad y los lleva a ocultar sus inseguridades. Esa falta de comunicación, sumada a la búsqueda constante de validación externa, puede abrir la puerta a fenómenos como el ghosting o la infidelidad digital.



¿Por qué la gente es infiel?

Daza se refiere a la infidelidad como algo que está más allá del deseo sexual, y lo relaciona, incluso, con las inseguridades que tenemos como personas y la constante necesidad de validación, que es una constante en los seres humanos. “La infidelidad muchas veces no es por deseo real de estar con otra persona, sino por inseguridades. Si no me siento valorado en mi relación, las redes me ofrecen mil personas que me lo dicen fácilmente”, aseguró.

Para Daza, el gran reto es recuperar el contacto genuino: desde un gesto sencillo como dejar una nota en una servilleta, hasta aprender a hablar de los miedos y expectativas sin esconderse detrás de una pantalla. “El reto más grande que nos han puesto las redes es volver al humano. Necesitamos menos máscaras y más realidad”, concluyó la experta.

Escuche la entrevista completa aquí: