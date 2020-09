Sorprenden a político que simuló hablar inglés aprovechando que tenía tapabocas

Toda una polémica se vive en España luego que un político aprovechara el uso de tapabocas para simular que hablaba inglés ante una intervención internacional. Un traductor decía las frases, mientras que él solo se encargaba de hacer la mímica.

Se trata de Carlos Galiana, concejal del partido ‘Innovación de Valencia’ quien tuvo que intervenir por videoconferencia durante una ceremonia que buscaba elegir a la ‘Capital Europea de la Innovación 2020’.

Precisamente a Galiana le tocaba representar a su ciudad ante el acto organizado por la Comisión Europea, sin embargo, cuando intervino, fingió dominar el inglés cuando en realidad otra persona doblaba sus palabras.

Los que conocen al político y su trayectoria se dieron cuenta del hecho porque su voz no les era familiar, es más, dijeron que era "irreconocible".

El hecho causó cualquier tipo de críticas, especialmente por sus detractores quienes lo señalaron de no ser honesto.

Ante la lluvia de mensajes en su contra, al concejal Galiana no le quedó otra opción que salir al paso y disculparse de manera pública.

“La decisión que tomé de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible”, dijo.

“Pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada. Y aunque soy consciente de que eso en ningún momento restó puntos a la candidatura, debo pedir disculpas por esta decisión”, añadió.

Finalmente, Valencia, la ciudad que representaba el concejal, perdió ante la ciudad belga de Lovaina.