SOS, Colombia resiste: Goyo, de Choquibtown, lanzó contundente mensaje en evento de los Latin Grammy

La reconocida integrante de Choquibtown Goyo, se animó a lanzar un contundente mensaje a través de su ropa en el evento ‘Ellas y su música’ de los Latin Grammy.

La artista colombiana fue la única invitada a este evento de talla internacional, el cual tiene como objetivo exaltar la labor de las mujeres en esta industria. Allí la vocalista de Choquibtown lució un traje con el que narró la difícil situación por la que atraviesa el país.

“No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar”, se podía leer en una de las mangas de la chaqueta.

Además de eso, en su pantalón claramente de podían leer las palabras: “SOS” y “Colombia resiste”, con las que manifestó su apoyo al paro nacional y llevó un mensaje internacional.

La artista colombiana no pasó desapercibida en esta oportunidad y con gran orgullo posó para las cámaras de los asistentes. Además, a través de sus redes sociales, Goyo mencionó que se debe seguir alzando la voz.

“Hoy más que nunca debemos seguir alzando la voz. Salir a protestar de manera pacífica no debe ser un causal de muerte. Debería ser una jornada para aprender y para enseñar cómo se hace país con diálogo y sin armas no atascándonos como si estuviéramos en una guerra civil. No más violencia”, fue parte del mensaje que compartió la artista.

Este mensaje se suma a otros que también han compartido los integrantes de ChocQuibTown con relación al paro nacional.

