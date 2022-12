Dormir bien: conozca los beneficios e importancia de descansar el número de horas correctas al día

Aunque todo podría indicar que dormir es uno de los mayores placeres para algunas personas, el hacerlo de la manera correcta tiene afectos muy positivos en el organismo.

El sueño es un proceso complejo biológico que ayuda a que se procese información nueva, se sienta descansado y por supuesto se mantenga saludable. Mientras se duerme, el cerebro pasa por cinco fases diferentes en las que la respiración, ritmo cardiaco y la temperatura varía.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, a través de su página MedlinePlus, las distintas fases del sueño lo ayudarán a:

Sentirse descansado y con energía al día siguiente

y con energía al día siguiente Aprender información, hacer reflexiones y formar recuerdos

Descansar el corazón y el sistema vascular

y el sistema vascular Liberar más hormona del crecimiento, que ayuda a los niños a crecer. También aumenta la masa muscular y la reparación de células y tejidos en niños y adultos

que ayuda a los niños a crecer. También aumenta la masa muscular y la reparación de células y tejidos en niños y adultos Liberar hormonas sexuales, que contribuyen a la pubertad y la fertilidad

que contribuyen a la pubertad y la fertilidad Evitar enfermarse o a mejorarse cuando está enfermo, creando más citoquinas (hormonas que ayudan al sistema inmunitario a combatir varias infecciones)

Es importante tener en cuenta que la cantidad de sueño de cada persona depende de diversos factores: edad, estilo de vida, estado de salud y si ha dormido bien en los últimos días.

Recién nacidos : 16-18 horas al día

: 16-18 horas al día Niños en edad preescolar : 11-12 horas al día

: 11-12 horas al día Niños en edad escolar : por lo menos 10 horas al día

: por lo menos 10 horas al día Adolescentes : 9-10 horas al día

: 9-10 horas al día Adultos (incluyendo adultos mayores ): 7-8 horas al día

No obstante, la cantidad de horas no es lo único valioso a la hora de conciliar el sueño, también es muy importante la calidad, por lo que si el sueño no es lo suficientemente reparador su estado de ánimo podría verse afectado. Irritabilidad, problemas con sus relaciones, depresión o ansiedad; son algunas de las señales.

Además de esto, si tiene algunos inconvenientes para tener un sueño de calidad esto podría desencadenar problemas físicos como: presión arterial alta, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del riñón, obesidad o diabetes tipo 2.

Beneficios de dormir bien

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, existen seis efectos muy positivos en nuestro cuerpo que deja el dormir bien: