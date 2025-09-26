En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / De un celular a un negocio global: la app que ayuda emprendedores a crear tienda online

De un celular a un negocio global: la app que ayuda emprendedores a crear tienda online

Domun, la app creada en Colombia, ya ayudó a levantar más de 180.000 tiendas digitales y ahora prepara su salto a Estados Unidos tras una jugosa inversión.

De un celular a un negocio global: la app que ayuda emprendedores a crear tienda online
La app que ayuda emprendedores a crear tienda online.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Montar una tienda virtual desde el celular, sin enredos, sin programadores y sin gastar fortunas: ese es el gancho de Domun, la aplicación colombiana que en poco tiempo se convirtió en la puerta de entrada al comercio digital para miles de emprendedores en la región. Con solo un par de clics, panaderos, diseñadores, artesanos o pequeños comerciantes han logrado abrir vitrinas digitales que ya mueven ventas promedio de US$ 300 al mes en algunos mercados.

El crecimiento ha sido tan explosivo que la compañía, nacida en Medellín de la mano de Jhon Cortés y Andrés Latorre, acaba de levantar US$ 2,5 millones en una ronda de inversión liderada por el fondo antioqueño TinggoVC, con base en Miami.

La cifra no solo asegura oxígeno financiero, sino que marca el inicio de su expansión a Estados Unidos, mientras consolidan terreno en Colombia, Venezuela y México.

369716_Comercio electrónico // Foto: AFP, imagen de referencia
Comercio electrónico // Foto: AFP, imagen de referencia

Hoy la app presume más de 2 millones de descargas y 1,5 millones de productos publicados. Para finales de 2025, sus fundadores proyectan llegar al millón de usuarios activos y superar los US$ 100 millones en ventas procesadas. Y para lograrlo, apuestan a tecnología dura: inteligencia artificial, escalabilidad en la nube y mejoras que harán que un emprendedor pueda vender en cualquier país con la misma facilidad con la que envía un mensaje de WhatsApp.

El espaldarazo no vino solo de inversionistas. Google también apostó por Domun, con un apoyo de US$ 350.000 a través de su programa Google for Startups. Con eso, la startup busca reforzar su arquitectura tecnológica y acelerar el desarrollo de nuevas funciones.

Con Domun nuestros usuarios pueden vender desde cualquier lugar y en cualquier país con tan solo un par de clics”, dice Cortés, convencido de que la herramienta puede convertirse en una de las más grandes del e-commerce latinoamericano. Y todo apunta a que su historia apenas empieza.

También le puede interesar

  1. estafa en concierto de Shakira en bogotá con eticket.
    Foto: Pexels.
    Economía

    Recomendaciones para que no lo dejen sin un peso: alertan estafas en comercios electrónicos

  2. Dereck Dougall.
    Dereck Dougall.
    Foto: Mercado Libre.
    Tecnología

    El comercio electrónico crece aceleradamente en Latinoamérica con ayuda de la IA

  3. Hombre invierte en negocios y de fondo el logo de Nequi
    Nequi sorprende con nuevo servicio
    Montaje: Blu Radio.
    Bolsillo

    Nequi le quitó 'chicharrón' a comerciantes: ahora sería más fácil cobrarle a clientes

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Comercio electrónico

Google

Aplicaciones móviles

Publicidad

Publicidad

Publicidad