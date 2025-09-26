De un celular a un negocio global: la app que ayuda emprendedores a crear tienda online

Montar una tienda virtual desde el celular, sin enredos, sin programadores y sin gastar fortunas: ese es el gancho de Domun, la aplicación colombiana que en poco tiempo se convirtió en la puerta de entrada al comercio digital para miles de emprendedores en la región. Con solo un par de clics, panaderos, diseñadores, artesanos o pequeños comerciantes han logrado abrir vitrinas digitales que ya mueven ventas promedio de US$ 300 al mes en algunos mercados.

El crecimiento ha sido tan explosivo que la compañía, nacida en Medellín de la mano de Jhon Cortés y Andrés Latorre, acaba de levantar US$ 2,5 millones en una ronda de inversión liderada por el fondo antioqueño TinggoVC, con base en Miami.

La cifra no solo asegura oxígeno financiero, sino que marca el inicio de su expansión a Estados Unidos, mientras consolidan terreno en Colombia, Venezuela y México.

Comercio electrónico // Foto: AFP, imagen de referencia

Hoy la app presume más de 2 millones de descargas y 1,5 millones de productos publicados. Para finales de 2025, sus fundadores proyectan llegar al millón de usuarios activos y superar los US$ 100 millones en ventas procesadas. Y para lograrlo, apuestan a tecnología dura: inteligencia artificial, escalabilidad en la nube y mejoras que harán que un emprendedor pueda vender en cualquier país con la misma facilidad con la que envía un mensaje de WhatsApp.



El espaldarazo no vino solo de inversionistas. Google también apostó por Domun, con un apoyo de US$ 350.000 a través de su programa Google for Startups. Con eso, la startup busca reforzar su arquitectura tecnológica y acelerar el desarrollo de nuevas funciones.

“Con Domun nuestros usuarios pueden vender desde cualquier lugar y en cualquier país con tan solo un par de clics”, dice Cortés, convencido de que la herramienta puede convertirse en una de las más grandes del e-commerce latinoamericano. Y todo apunta a que su historia apenas empieza.