Google Meet: ahora podrá agregar filtros de belleza durante las videollamadas

Google, el gigante tecnológico, ha dado a conocer una emocionante función que se prevé estará disponible próximamente en la versión móvil de Google Meet.

A través de Google Workspace, se ha revelado que esta actualización incorporará nuevos filtros de belleza, a los que se podrá acceder a través de la función denominada "Retoque de retratos". Esta característica permitirá a los usuarios realizar ajustes leves en su apariencia durante las reuniones virtuales.

El "Retoque de retratos" se dividirá en dos modalidades. La primera, llamada "Sutil", proporcionará la capacidad de suavizar la textura de la piel, aclarar la zona de los ojos y ajustar el brillo. En cambio, la segunda modalidad, conocida como "Alisar", permitirá realizar ajustes más notables en la apariencia.

Filtros de belleza en Google Meet / Foto: Google

Esta innovadora herramienta estará disponible para los miembros de Business Standard, Business Plus, Google Workspace Individual, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, y Google One.

Google destacó que esta función ha sido ampliamente solicitada por los usuarios, por lo que la implementación ya comenzó en algunos dispositivos, y se prevé que esté disponible en todos los celulares a finales de 2023. Con esta nueva herramienta, Google Meet promete mejorar la calidad de las videollamadas y ofrecer a los usuarios una experiencia más enriquecedora.

