Estos son los 29 países de Europa que puede visitar sin visa: no hay controles en sus fronteras

El continente europeo sigue estando entre los destinos más apetecidos por los turistas. Su cultura rica en historia, paisajes diversos y experiencias gastronómicas es lo que más llama la atención de quienes lo visitan.

Un informe de ONU Turismo, reveló que Europa y las Américas recuperaron el 99% y 97% de las llegadas registradas antes de la pandemia, durante los últimos siete meses de 2024.

Asimismo, la organización también recopiló datos sobre los destinos más visitados por los viajeros. El último ránking publicado muestra cuáles fueron los territorios más vestidos durante el primer trimestre de 2025 y entre el top 10 están algunos de los 29 países que se pueden visitar sin visa.

En el puesto número uno se encuentra Francia, seguido de España; en el puesto cinco aparece Italia y de octavo está Alemania.



Recomendaciones al momento de viajar a Europa

Viajar al continente es el sueño de muchos; sin embargo, hay que tener presente que solo se puede permanecer por 90 días y bajos estas condiciones:



Turismo

Visitar a amigos o familiares

Por negocios



Además, la Cancillería de Colombia entregó unas recomendaciones que no se deben dejar pasar antes de viajar:

Portar pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de vencimiento sea superior a tres meses de la finalización de la estadía.

Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.

En caso de alojarse en residencia privada de familiares o amigos, es necesario poseer el formulario o documento de invitación. Tener en cuenta que el formato y las condiciones varían según el país, por lo que es necesario consultar la página web de la Embajada del destino a visitar o acercarse al consulado pertinente.

En caso de que la estadía sea en un hotel, presentar comprobantes de reservas del alojamiento.

Recursos económicos suficientes para la permanencia durante el viaje, los cuales se calculan entre 50 y 100 euros al día, dependiendo del país a visitar y si la estadía es en hotel o en residencia privada.

Es recomendable tener un seguro médico en caso de accidente o emergencia de 30.000 euros o más de cobertura.

Los 29 países de Europa que puede visitar sin visa

Según el consulado, es posible visitar los 29 territorios que hacen parte del espacio Schengen, pues los controles fronterizos fueron abolidos, lo que permite la libre circulación de las personas, bienes y servicios. Esta es la lista: