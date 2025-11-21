Estos son los 29 países de Europa que puede visitar sin visa: no hay controles en sus fronteras

Publicidad
El continente europeo sigue estando entre los destinos más apetecidos por los turistas. Su cultura rica en historia, paisajes diversos y experiencias gastronómicas es lo que más llama la atención de quienes lo visitan.
Un informe de ONU Turismo, reveló que Europa y las Américas recuperaron el 99% y 97% de las llegadas registradas antes de la pandemia, durante los últimos siete meses de 2024.
Asimismo, la organización también recopiló datos sobre los destinos más visitados por los viajeros. El último ránking publicado muestra cuáles fueron los territorios más vestidos durante el primer trimestre de 2025 y entre el top 10 están algunos de los 29 países que se pueden visitar sin visa.
En el puesto número uno se encuentra Francia, seguido de España; en el puesto cinco aparece Italia y de octavo está Alemania.
Viajar al continente es el sueño de muchos; sin embargo, hay que tener presente que solo se puede permanecer por 90 días y bajos estas condiciones:
Además, la Cancillería de Colombia entregó unas recomendaciones que no se deben dejar pasar antes de viajar:
Según el consulado, es posible visitar los 29 territorios que hacen parte del espacio Schengen, pues los controles fronterizos fueron abolidos, lo que permite la libre circulación de las personas, bienes y servicios. Esta es la lista: