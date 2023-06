Instalan mesa de diálogo con jefes criminales del Valle de Aburrá en cárcel de Itagüí

En medio de la crisis por la paz total el Gobierno nacional instalará este viernes la mesa de diálogos con 16 cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá, que será liderada por el alto comisionado, Danilo Rueda, quien tuvo retrasos para ingresar a una universidad en Medellín por protesta de unos encapuchados que lo impidieron durante media hora.

El funcionario aseguró que en los próximos días habrá “humo blanco” con el cese al fuego con la guerrilla del ELN.

Los delegados, tanto del Gobierno nacional como de los jefes criminales, se reunirán por primera vez en una mesa de conversación que se instalará durante esta mañana dentro de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, pero también habrá diálogos con líderes delincuenciales en las comunas de Medellín y su áreas metropolitanas.

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, llegó a Medellín para esta instalación, pero de inmediato se encontró con su primer obstáculo porque, cuando iba a ingresar al Politécnico Jaime Isaza Cadavid para clausurar un encuentro de víctimas y organizaciones comunitarias en la paz urbana, un grupo de encapuchados detonó papas bombas y durante 30 minutos se impidió el ingreso del funcionario por seguridad.

Superado el impase, Rueda sostuvo que todavía faltan cumplimientos de los compromisos que las bandas hicieron hace un mes con el cese de hostilidades.

"Las verificaciones que hemos hecho han mostrado que hay un compromiso. Hay asuntos que todavía sigue en tensión y que hay que resolver pero eso es parte del proceso" expresó Danilo Rueda.

Estos 16 jefes criminales, sobre todo de La Oficina, representan más del 90% de las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, por lo que también habrá testigos internacionales que serán garantes de los compromisos.

"Aquí estamos hablando de una estructura grande que tiene incidencia sobre subregiones de Antioquia. Hay sectores de este multi crimen que hacen minería ilegal", indicó Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Se espera que unos 14.000 integrantes se desarmen, pero aún falta el marco jurídico, según Rueda.

"Cuando me refiero al marco jurídico es la dejación colectiva de armas. Eso estará en discusión del Congreso de la República, pasará por examen de la Corte Constitucional y ahí se conocerán las reglas del juego para esa transición al Estado de Derecho", agregó el Alto comisionado para la paz.

A pesar de la crisis de la paz total, que ya ha roto los ceses con dos grupos vinculados, el alto comisionado señaló que al final de este ciclo de diálogos con el ELN, el 8 de junio, se lograría un cese al fuego.

"Ustedes saben que hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de México y hay dos compromisos que quedaron en México, el asunto del cese del fuego y el asunto de la participación. Estoy seguro que vamos a lograr un humo blanco en ambas materias" agregó Rueda.

Precisamente, el gobernador Aníbal Gaviria fue crítico de cómo se ha adelantando el proceso de paz total que requiere de ajustes.

"Sería fundamental que se diseñe bien lo que hasta ahora no ha funcionado para que funcione con los grupos que estaban y con los que lleguen. Que no sea que no funcione con los que están y mucho menos con los que lleguen", afirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Se espera que en máximo un mes, el Alto Comisionado también inicie diálogos de paz urbana con organizaciones delincuenciales en el municipio de Quibdó.

