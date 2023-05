"Llorar hasta quedarme dormida": desgarrador mensaje de novia de barrista asesinado en Medellín

Nuevamente los hechos de violencia son protagonistas en los principales estadios del fútbol profesional colombiano, pues, este sábado, 29 de abril, un grupo de "hinchas" de Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentaron a las afueras del estadio Atanasio Girardot, que dejó dos muertos y 14 personas heridas

Los hechos registrados a las afueras de este recinto deportivo dejaron como víctimas a Anderson Jaramillo, de 34 años, y Alejandro Gallego, de 25, quienes murieron en medio de la riña.

Después de la muerte de estos dos jóvenes, cientos de personas en redes sociales han expresado su voz de rechazo por estos hechos de violencia en los estadios, pero, sin duda, el más significativo fue el de Paula Zúñiga, novia del Alejandro Gallego, quien compartió en sus redes sociales la última charla que tuvo con él antes de su muerte

"Llorar hasta quedarme dormida, despertar y sentir nuevamente este dolor tan profundo en mi alma y en mi corazón, todavía no puedo creer que me hayan arrebatado a mi compañero. Gracias por todos los momentos compartidos y se que fueron muchísimos pero muchísimos los que quedaron por vivir juntos, teníamos muchos sueños y planes", manifestó la joven en su emotiva carta.

Asimismo, la joven relató que el joven tenía pensando irse a vivir a Inglaterra junto a ella, pero ahora no será posible por lo sucedido; al igual que reveló una romántica carta que el Gallego le envió el día de su cumpleaños, que, ahora, "guardará como un tesoro"

"Me duele estar tan lejos y no poder estar contigo, no estaré físicamente pero mi alma si lo hará, de igual manera quiero quedarme con el recuerdo bonito que tengo de la última vez que te vi, que al despedirnos porque yo debía irme llorábamos como niños al no querer separarnos y el consuelo es que nos volveríamos a ver, aquí, muchos sueños inconclusos", fueron las palabras que el joven Gallego le dio a su novia antes de su muerte.

Así despidió Paula Zúñiga a Alejandro Gallego, uno de los dos barristas fallecidos tras la violenta riña en Medellín. pic.twitter.com/dl20D0PqWY — Detrás del balón (@balon_detras) May 3, 2023

