Los nuevos cuestionamientos en el Concejo a la plataforma 'Medellín Me Cuida'

El Concejo de Medellín fue el escenario de un debate de control político a la plataforma 'Medellín Me Cuida', con la que la Alcaldía de la capital antioqueña atendió la pandemia por coronavirus.

El debate fue citado por los concejales Daniel Duque del Partido Verde y Alfredo Ramos del Centro Democrático.

El primero en intervenir fue Daniel Duque, quien aseguró que la plataforma 'Medellín Me Cuida' no aportó al control del contagio de coronavirus porque, según él, la plataforma no se integró a las EPS ni IPS.

Duque comparó a Medellín con Manizales , donde hay menos casos positivos del virus por cada 100.000 habitantes y donde no hubo plataforma tecnológica.

La pandemia está mejor en varias ciudades de Colombia que no recurrieron a captación de datos similares a los de Medellín y han tenido un desempeño igual o mejor al de Medellín para salvar vidas. Entonces la pregunta es: ¿fue la captura de datos de 'Medellín Me Cuida', un factor determinante para evitar el contagio de COVID-19? ¿Cuál fue el valor agregado de esa plataforma para contener la pandemia? se preguntó el representante del Partido Verde.

Duque hizo una denuncia más grave. Aseguró que la plataforma no fue efectiva en materia de entrega social, porque se inscribieron a la plataforma 919.817 familias y de esas 492.812 dijeron que necesitaban apoyo económico o en especie y solo 215.760 recibieron ayudas.

Publicidad

Además, dijo que los términos y condiciones del manejo de datos de la plataforma fueron cambiados al menos en 4 oportunidades, sin informar a la gente.

“En 'Medellín Me Cuida' se hicieron por lo menos cinco cambios a los términos y condiciones de la plataforma que no fueron comunicados de manera efectiva a la plataforma. Esos cambios fueron el 25 de abril, el 27 de abril, el 13 de mayo y el 26 y 30 de junio”, sostuvo.

Por su parte, el concejal Alfredo Ramos, otro de los citantes al debate, dijo que la plataforma viola el derecho al trabajo y a la intimidad y agregó que fue una estrategia con fines políticos y no de salud pública.

En nombre de la alcaldía respondió Juan Sebastián González el subsecretario TIC. Dijo que esa plataforma no tiene fines económicos ni políticos y ante críticas de familias que no recibieron ayudas aseguró que “no todo el que marcó necesidad en la plataforma, la tenía realmente o cumplía los requisitos”.

Según González, sobre la protección de los datos recopilados, estos están asegurados solo para fines de salud pública.

“A los datos tienen acceso funcionarios de las secretarías de Inclusión, Salud y de Gestión Humana, pero todos tienen un acuerdo de confidencialidad”, agregó.