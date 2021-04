Mi nombramiento se ha visto empañado por acusaciones mentirosas: gerente de EPM

El gerente de EPM , Alejandro Calderón Chatet, dio sus explicaciones sobre todos los cuestionamientos y críticas tras su nombramiento en el máximo cargo de la compañía el pasado 8 de abril de 2021.

Agregó que sí tiene maestría en Francia y una de sus especializaciones en la Universidad de California no la registró en Función Pública, porque tiene grados más altos, títulos cuestionados por diferentes voces políticas y ciudadanas en la capital antioqueña.

"Sé que mi nombramiento se ha visto empañado por una serie de acusaciones que yo quiero tildar de mentirosas sobre mi persona y se han hecho afirmaciones inexactas sobre mi formación profesional", agregó Calderón Chatet.

Sobre su parentesco con el alcalde Daniel Quintero, el nuevo gerente aseguró que el mandatario es sobrino de la primera esposa de su padre, con la que no tuvo vínculo alguno.

"Primero que todo, mi relación con el alcalde es netamente laboral por su papel en la junta directiva de EPM. El alcalde y yo no somos familias, no tenemos ningún conflicto de interés porque no hay una relación familiar", explicó el directivo de EPM.

Calderón Chatet insistió que aparece en firmas inactivas en Panamá que no operaron ni tuvieron relación con el escándalo de los "Panama Papers" y que tiene una empresa en Bogotá (en la que aún aparece como representante legal), pero no le genera impedimento o conflicto de intereses para ejercer el cargo de gerente de la multinacional antioqueña.

Tanto así que su firma C&C Gold "no ha tenido ni tendrá relación con EPM" y, además, revelará la información de todas las sociedades donde tiene alguna participación.