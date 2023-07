“No están congeladas, están aplazadas”: la verdad detrás de las tarifas en EPM

A través de publicidad por medio de cuñas y vallas, el alcalde de Medellín , Daniel Quintero, ha anunciado desde el mes de mayo el alivio en los precios del servicio de energía, sin embargo, lo que ha sido presentado como un alivio, tiene una explicación económica de fondo.

Gracias a un derecho de petición enviado por un ciudadano de Medellín, EPM explicó cómo funciona el “congelamiento de las tarifas”, advirtiendo que, a partir de enero de 2024, las personas que verán una rebaja en sus cobros desde el mes de julio, verán un aumento en la factura .

Santiago Ortega, investigador en energía , entregó detalles sobre el mecanismo, que realmente se trata es de una opción tarifaria.

“Los precios de energía no se pueden bajar, eso no depende de los alcaldes. Generó suspicacia que hubieran congelado las tarifas, pero no explicaron cómo lo hicieron”, dijo.

Y agregó, “en realidad, no es que estén congeladas, sino que se hace un mecanismo es que pagamos menos unos meses y pagamos mucho más fuerte en otros meses".

En ese mismo sentido explicó de qué se tratan las condiciones de estas tarifas, “no están congeladas, están aplazadas. Eso puede llegar a ser penalizable, las empresas de energía no pueden decir eso. Deben tener una transparencia con los ciudadanos”.

Siendo así, las personas que accedan al “alivio económico”, que en realidad es una “opción tarifaria”, verán un fenómeno similar al ocurrido en 2022 después de que terminara la pandemia y que se evidencia con un incremento en la cuenta de servicios.

