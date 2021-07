Por falta de biológicos Medellín registró un mal día en cifras de vacunación. Las autoridades esperaban que el biológico Moderna llegará el domingo, pero esto no sucedió, según las autoridades de salud esto se debe a dificultades administrativas para el ingreso del biológico al país.

“El Ministerio de Salud no ha informado que están en el proceso de la certificación de la donación en el país, entonces hasta que ese trámite no se lleve a cabo no podrán hacer la distribución y por ende la administración de las primeras dosis“, indicó Andree Uribe, secretaria de Salud Medellín.

Aunque las condiciones de vacunación en Medellín son las adecuadas dependen de la disponibilidad del biológico.

“Esperemos que llegue finalizando la tarde de hoy y poder avanzar el día de mañana para continuar con la vacunación de las primeras dosis, sin embargo estaremos informando si llegaron a Medellín o si habría que esperar unos días más”, añadió la secretaria de Salud de Medellín.

De las 22.000 dosis que aplican al día, por la falta de los biológicos el promedio de inmunización bajó a 10 mil dosis, por el momento la secretaría de Salud invita a las gestantes a vacunarse debido a que hay disponibilidad de las dosis de Pfizer.