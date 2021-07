Luz verde por parte del gobierno para conciertos y presencia de hinchas en estadios de Bogotá

Este viernes, 30 de julio, el Gobierno Nacional dio luz verde al decreto presentado por la Alcaldía de Bogotá , en el que dicta los lineamientos para la reapertura de los sectores que aún faltaban por iniciar su reactivación plena como el fútbol, los conciertos y las discotecas.

Así las cosas, en el decreto también quedó establecido que habrá aforo del 50% en cines y teatros de la capital. Por otro lado, la venta y consumo de licor estará restringido en partidos de fútbol y eventos al aire libre. En discotecas, que podrán abrir hasta la 1 de la mañana, sí estará permitido.

En cuanto a los escenarios deportivos y culturales también se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Protocolos de bioseguridad desde el inicio del evento hasta finalizar el mismo.

Venta de boletería por medios digitales con el fin de evitar la presentación impresa al momento del ingreso.

Contar con el número de baterías sanitarias y de lavado de manos suficientes, esto de acuerdo con el aforo.

Evitar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas.

Organización por grupos familiares.

Desinfección de instrumentos de percusión. No se autorizan pitos, cornetas, vuvuzelas.

Los próximos partidos del fútbol colombiano que se podrán disputar con público en el estadio El Campín y el estadio Metropolitano de Techo, son: Santa Fe vs. Nacional, el 3 de agosto, Millonarios vs. Santa Fe, el 8 de agosto y Equidad vs. Medellín el mismo día.

Por último, en lo que respecta a los eventos al aire libre, los organizadores deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Definir sitios para venta de alimentación que mantengan el distanciamiento, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

No se permitirá que las personas se desplacen consumiendo bebidas o alimentos, o con el tapabocas mal puesto.

Garantizar zonas acordes al aforo para el lavado de manos, debe haber disponibilidad de agua y jabón.

Gestión de filas en la entrada y salida del evento para evitar aglomeraciones.

Este es el decreto: