No vamos a permitir que los indígenas sean tratados de manera indigna: Alcaldía de Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez , habló en BLU Radio sobre la llegada de la minga indígena a la ciudad y los protocolos que se han desarrollado. Además, contó cuáles son los horarios y los recorridos que se harán este lunes.

Ellos ya están haciendo ingreso al Palacio de los Deportes, estamos recibiendo a las diferentes comitivas. Hay carpas y zonas de camping. La idea es que ellos puedan ingresar progresivamente y realicen su campamento comentó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Sobre las marchas programadas para este lunes en la capital del país, Gómez dijo que la minga se dirigirá hacia la plaza de Bolívar en horas de la mañana.

“Mañana su intención es marchar y han expresado su compromiso con que sea una marcha pacífica, también expresaron su rechazo categórico a cualquier forma de violencia o vandalismo, la misma guardia indígena a dicho que cualquiera que quiera hacerlo, será controlado por ellos mismos”.

Desde las 8:30 de la mañana de este lunes está prevista la movilización. Tomarán la Calle 63 desde el Palacio de los Deportes hacia la Carrera 30, NQS hacia el sur, luego tomarán la Calle 25 hasta la Carrera 10, Carrera Séptima y su destino será la plaza de Bolívar.

El secretario de Gobierno de Bogotá también resaltó que será una manifestación diferente, pues hay protocolos establecidos, esto con el fin de brindar seguridad a los indígenas y ciudadanos.

“Con un ingrediente adicional: la bioseguridad en el marco de la protesta, el uso permanente de tapabocas y que toda la infraestructura del Palacio de los Deportes está dispuesta de forma segura”, explicó.

Por otro lado, Gómez se refirió a la respuesta del Gobierno Nacional sobre su responsabilidad con la minga indígena.

“La respuesta del Gobierno, desde hace varios días, es que ellos no se hacían cargo del recibimiento de la marcha y de la minga que llegaba a la ciudad. Sin embargo, nosotros no vamos a permitir que los colombianos que están llegando desde diferentes regiones sean tratados de manera indigna. Lo más importante es garantizar las medidas de bioseguridad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: