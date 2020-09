Contraloría investiga el contrato de la llamada primera dama de Cartagena

La Contraloría Distrital de Cartagena abrió formalmente juicio de responsabilidad fiscal a la contratación de quien es llamada por el alcalde William Dau la primera dama del Distrito.

La mujer que, acompañó al mandatario en toda su compaña, fue contratada a través de una orden de prestación de servicios denominada de alta confianza, lo que, de acuerdo al alcalde Dau, le habría permitido superar el valor del salario asignado por su formación académica y experiencia acreditada.

Sin embargo, según un informe de la Contraloría Distrital, con esta contratación se estaría incurriendo en un posible detrimento patrimonial de 33 millones de pesos, ya que el salario asignado a Cinthya Pérez Amador es de siete millones de pesos y su formación académica y experiencia solo le permitiría acceder a un salario de $2'200.000

Freddy Quintero, contralor encargado de Cartagena, explicó que, aunque la Alcaldía, a través de la resolución 9551 de 2017 permite este tipo de contratación de alta confianza, estas deben ser sustentadas bajo criterios claramente definidos.

“Para este tipo de contratación de prestación de servicio tendría que reunir unos requisitos académicos y unos requisitos en tiempo, y adicionalmente a eso las obligaciones que realiza el contratista deben estar destinadas a asesorías en temas cívicos, científicos, culturales y sociales”, señaló.

El funcionario puntualizó también que, luego del estudio realizado por este órgano de control al contrato de la llamada primera dama, las actividades que esta desempeña no tendrían un “valor agregado” que le permitan al Distrito otorgar unos honorarios en exceso.

“No hay una actividad que te permita demostrar que ella está haciendo una asesoría o está ofreciéndole al Distrito un valor agregado que sea representativo, y que obligue a pagar una suma en exceso, sino que son actividades que normalmente haría una secretaria, pero en oficina”, explicó.

Alcalde dice que quieren ‘enlodar’ su administración

Tal como ha ocurrido en repetidas ocasiones desde que se ha denunciado la contratación de Cinthya Pérez, el alcalde Willian Dau salió en defensa de quien él define como su persona de más alta confianza.

El mandatario dijo que sus detractores, o ‘malandrines’ como les llama, buscan “enlodar” el trabajo de su administración.

“Tienen miles de investigaciones pendientes por resolver hace años en la Contraloría Distrital, pero ahora bajo presión de los malandrines, están haciendo su paranpam pam en tiempo de récord, con el propósito de enlodar a esta administración”, dijo.

El alcalde afirmó que a la llamada primera dama le pide consejos o con ella discute temas relevantes para su administración, y eso la califica para recibir este contrato.

Sobre una denuncia ciudadana que ya fue trasladada a la Fiscalía, acerca de que Pérez Amador habría aportado documentos falsos con respecto a su experiencia laboral, el alcalde aseguró que revisaría el tema.

“Lo que Cinthya tiene es un contrato de alta confianza, que no necesita ciertos títulos universitarios, y tampoco requiere acreditar experiencia, basta con que yo diga por qué ella es de alta de confianza (…) Dios quiere que no sea cierto, pero de llegar a ser cierto, eso no invalidaría el contrato que ella tiene”, expresó.