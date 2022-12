'El Cura', pieza clave en asesinato de Leidy Escobar, cuyo cuerpo apareció desmembrado en Medellín

Leydi Escobar, la joven que fue hallada desmembrada en un inquilinato en Medellín , era del municipio de Malambo, Atlántico. El atroz crimen tiene estremecida la población, donde familiares y amigos esperan que las autoridades den con el responsable.

La noticia del asesinato de Leidy Johana, de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y metido dentro de unas bolsas en la habitación de un inquilinato en el barrio Buenos Aires de Medellín, corrió como pólvora y estremeció a los habitantes del municipio de Malambo.

De la joven se conoció que había llegado al inquilinato el pasado 14 de diciembre y que su cuerpo fue encontrado en la habitación de un hombre conocido con el apodo de ‘El Cura’, de quién se perdió todo rastro desde el pasado 15 de diciembre, cuando los demás inquilinos lo vieron salir.

Sus amigos en redes sociales también elevaron una voz de protesta pidiendo a las autoridades que esclarezcan el asesinato y que ni una mujer más pierda la vida de esta forma.

Ese es el caso de Daniel Marimón, uno de sus amigos, quien en diálogo con Blu Radio recordó que hace solo un par de semanas dialogó con la joven, quien le manifestó algunos proyectos pendientes.

"Ella me había comentado que se había ido a Medellín, me dijo que le iba bien, incluso, me dijo que iba a tener su propio almacén de ropa y que estaba esperando a una amiga que se iba a radicar allá y así empezar su negocio", relató Daniel.

El joven, quién la conocía desde que tenía tan solo 12 años, afirmó que Leidy no tuvo hijos. Contó que tenía problemas familiares que la llevaron a alejarse.

"Conozco bastante la historia de mi amiga. No tuvo apoyo de la familia, de la mamá más que todo, de la hermana, y por eso creo que se fue. Ella no le hacía daño a nadie, siempre estaba alegre", afirmó el amigo de Leydi.

Por este hecho, y el asesinato de otra mujer en Medellín, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quién ayude a esclarecerlos y capturar a los responsables.

