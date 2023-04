"No se haga matar": así amenazaron a la directora del Sena en el Atlántico en medio de un atraco

A tan solo una cuadra de su vivienda en el barrio Altos del Limón, en el norte de Barranquilla, la directora del Sena en el Atlántico, Jacqueline Rojas, fue víctima de un atraco a mano armada por tres sujetos que le robaron su camioneta, de color gris y marca Toyota, su teléfono celular y varias prendas de valor que llevaba consigo.

Rojas contó a Blu Radio que se encontraba a las afueras de la droguería Cruz Verde comprando unos medicamentos sobre las 9:00 de la noche de este viernes cuando, de repente, fue interceptada por hombres que, sin mediar palabra, la tumbaron al suelo y la obligaron a entregar las llaves de su camioneta y sus pertenencias, como una cadena de oro y sus aretes.

"Cuando me estaba bajando de la camioneta, me intercepta un vehículo color rojo, se bajan tres tipos, me abordan, me empujan, logran tumbarme al suelo, me arrastro en el piso tratando de salvaguardarme en la droguería, pero ellos lo que hicieron fue cerrar la puerta, por lo que me quedé totalmente expuesta y ante el acecho de estos hampones", precisó Rojas.

Además, señaló que al lograr levantarse para montarse en su camioneta y dirigirse hacia una estación de Policía para poner la denuncia, los delincuentes huyeron en ella, pero antes le aseguraron que 'no se hiciera matar'”, por lo que prefirió quedarse inmóvil unos minutos.

"Tengo una de mis piernas lastimada con raspones al haberme arrastrado en el suelo y uno de mis dedos está lesionado. Frente a esto, como estaba a una cuadra de mi casa, salí corriendo a buscar apoyo y fue allí cuando decidí llamar a la Policía y a mi familia, quienes lamentaron que algo peor hubiera podido pasarme si no entregaba las llaves de la camioneta y mis prendas", dijo.

La investigación del robo está en manos de la Sijín de la Policía, quienes se encuentran analizando las cámaras de seguridad en el sector y recopilando testimonios, ya que los presuntos delincuentes tenían la cara descubierta.

Por el momento, no se ha ofrecido recompensa por información que conduzca a los responsables del atraco.

