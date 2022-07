"Nuevo director de Restitución tiene sesgo": Procaña sobre pelea de indígenas y productores en Cauca

La directora ejecutiva de Procaña, Martha Cecilia Betancourt, habló en Mañanas Blu sobre el conflicto que enfrenta a indígenas y productores de caña en Cauca. La vocera gremial aseguró que el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Rangel Giovani Yule Zape, tiene un sesgo, por lo que le pidió al presidente electo Gustavo Petro que el diálogo que se dé para dirimir las diferencias entre ambas partes se dé en el marco de la honestidad y la sinceridad.

"Ha generado mucha inquietud la designación [de Giovani Yule en la URT], porque la persona que viene a ocupar ese importante cargo evidentemente tiene un sesgo. Acudimos a la sensatez del gobierno del presidente entrante Gustavo Petro , porque aquí lo que tiene que haber es un diálogo honesto y sincero, tratando de buscar soluciones y no de agravarlas", sostuvo Betancourt.

Publicidad

Según la directora de Procaña, el gremio cañero quiere apostar con soluciones concretas a la pacificación del territorio , ya que la situación se torna insostenible. "Ya hay enfrentamientos entre trabajadores y diversas etnias y eso lo tenemos que evitar a toda costa", aseguró.

La directora ejecutiva de Procaña, además, negó que los productores de caña sean dueños de grandes extensiones. De acuerdo con Betancourt, la mayor parte de quienes participan en esa actividad agrícola son familias.

"La problemática no es solamente con los ingenios azucareros, la agroindustria de la caña tiene varios eslabones. Los ingenios son quienes compran la caña de los productores para procesarla, pero de las 241.000 hectáreas que hay, el 75% son propiedad de productores independientes, que no son ingenios. Ese grupo de personas es el que viene siendo más afectado por las invasiones que se vienen registrando desde el 2014. No es verdad que la tierra de los ingenios es de proveedores de caña", afirmó Betancourt.

Según Procaña, los indígenas en Cauca no solo han atacado a productores de caña, sino además a familias dedicadas a la siembra de piña, café, ganadería, huevos y cerdos.

Publicidad

Habla vocera del Cric

Publicidad

La consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauc (CRIC), Carmen Gembuel, habló sobre el conflicto y negó que desde esa organización de orden nacional se estén coordinando invasiones. "Estuvimos primero los indígenas", sostuvo la dirigente sobre los fundamentos de las reclamaciones.

"El Consejo Nacional Indígena con las comunidades indígenas no está amenazando a ninguno de los espacios con relación al tema de la recuperación o liberación de la madre tierra. Es un ejercicio que por mucho tiempo llevamos caminando, lo hemos venido realizando porque ha sido una de las formas de reivindicación de derechos que hemos tenido que buscar para que realmente se garantice este derecho", sostuvo Gembuel.

"Las mal llamadas invasiones no son del Consejo Nacional Indígena. Una es la mirada de la madre tierra en relación a economía. Y otra es la mirada de nosotros como organización indígena, es que la madre tierra es un ser que también necesita cuidado y descanso", sostuvo Gembuel.

La consejera mayor del Cric aseguró que los indígenas cuentan con títulos coloniales que serán puestos sobre la mesa una vez avancen las negociaciones. "La tentencia de la tierra no es solo un problema del indígena", agregó Gembuel.