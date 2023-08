Al menos 160 viviendas a punto de colapsar por filtración de agua en el norte de Bucaramanga

En total son 160 las viviendas que están en riesgo de colapso en el barrio Villa Helena del norte de Bucaramanga , debido a las filtraciones de agua de una quebrada y del alcantarillado. Las filtraciones causaron grietas pronunciadas en las casas, denunciaron sus habitantes.

Un llamado de alerta y una petición de ayuda están haciendo los habitantes del barrio Villa Helena del Norte de Bucaramanga donde la destrucción de la canalización de una quebrada y los problemas de las tuberías de la alcantarilla han generado filtraciones de agua que desestabilizaron el terreno donde fueron construidas sus casas, las cuales ahora tienen enormes grietas en las paredes y están a punto de derrumbarse.

“Están pasando aguas lluvias por este sector y qué hacen, que carcomen la tierra y eso hace que la tierra vaya cediendo y las casas empiezan a agrietarse, casas que en cualquier momento se pueden derrumbar, ya tenemos por ejemplo un hecho y es que se cayó una placa de una casa y donde el señor esté ahí lo mata. Entonces la solución como tal de esto es volver a canalizar el agua de la quebrada y arreglar la tubería del alcantarillado, para que el agua no siga dañando el terreno y las casas no sigan partiéndose”, dijo Charles Lemus, uno de los líderes del sector.

160 viviendas están en riesgo de colapso en el barrio Villa Helena del norte de Bucaramanga debido a las filtraciones de agua de una quebrada que tiene problemas de canalización. Las casas tienen grietas de grandes dimensiones #VocesySonidos pic.twitter.com/drHcLzHQBF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 7, 2023

Los más de 300 habitantes del lugar le están pidiendo a través de varias cartas a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB , volver a canalizar el agua de la quebrada para que el terreno no siga cediendo y las viviendas no sigan agrietándose, aunque hasta el momento, según ellos, la CDMB no ha visitado la zona y las casas que están a punto de derrumbarse.

“En el sector tenemos muchos niños, personas enfermas porque además hay un mal olor, un olor fétido por las filtraciones de las alcantarillas, ese desde luego hace que las personas estén atravesando por una crisis de salud, porque muchas se enferman, en ese sentido le pedimos a las autoridades municipales que nos ayuden para poder solucionar lo que está pasando”, agregó Lemus.

La Alcaldía de Bucaramanga analiza la situación de riesgo de los habitantes del barrio Villa Helena.

En otro sector de Bucaramanga, en el barrio La Feria, se presenta otra emergencia donde varias viviendas han colapsado en los tres últimos meses por el hundimiento del terreno.

