Clan del Golfo: capturan a ocho integrantes durante operativo en Puerto Wilches, Santander

Las autoridades confirmaron que fueron capturados ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Santander .

El operativo fue realizado por el Ejército, Policía y Fiscalía, en el corregimiento de Chingalé, del municipio de Puerto Wilches .

“En desarrollo de una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía general de la Nación se adelantó En la madrugada de este jueves una operación en el corregimiento de Chingale, con resultados positivos para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región. Fueron capturados ocho integrantes del Clan del Golfo”, confirmó el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, general Óscar Vera.

En el operativo coordinado desde Barrancabermeja fueron incautadas armas cortas, un fusil y dinero en efectivo, las cuales están siendo puestas a disposición de las autoridades competentes junto con los ocho capturados.

#Atención En un operativo realizado este jueves fueron capturados ocho integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander. Serían los presuntos responsables de varios homicidios cometidos este año en esa zona del Magdalena Medio #MañanasBlu pic.twitter.com/BGFgVvCPIe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 25, 2023

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar , se dirigió una vez más al Gobierno nacional para solicitar un consejo de seguridad regional por la difícil situación de orden público que se vive en el Magdalena Medio.

“Nosotros hemos incrementado en 134% los hechos violentos con los que correspondió en el 2021”, afirmó el mandatario.

Señaló que “el Clan del Golfo que ya está acechando hacia el departamento de Santander, nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal, ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”.

#Atención | Estamos en el Distrito Especial de #Barrancabermeja y junto a mi Gr. Óscar Vera de la #QuintaBrigada nos dirigimos hacia #PuertoOlaya corregimiento de #Cimitarra para realizar el Consejo de Seguridad. Aquí les contamos un gran resultado operacional para el… pic.twitter.com/nYBnBOJVhf — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) May 25, 2023