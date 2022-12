Denuncian que mujer fue golpeada por guardias de seguridad de discoteca en Bucaramanga

Un grupo de seguridad de una discoteca de Bucaramanga quedó grabado en un video cuando golpeaban a una mujer que estaba tirada en el piso. El hecho se presentó en el exclusivo sector de rumba de la capital santandereana conocido como Cuadra Play.

El hecho fue denunciado en redes sociales por una joven, quien al ver la fuerte agresión a la que era sometida la mujer, decidió sacar su celular y comenzar a grabar.

#Video Denuncian que un grupo de guardas de seguridad de una discoteca de Bucaramanga habría golpeado a una mujer en el barrio Cabecera #VocesySonidos pic.twitter.com/bqKpcuT9RB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 20, 2022

"Estaba tomándome un coctel en un bar cuando observamos que al frente, en otro establecimiento, sacaron a la fuerza a una mujer, la tiran al piso y veo a otra mujer golpeándola y tomándola del cuello. Al lado habían varios hombres de seguridad uniformados, mientras la mujer se defiende de la agresión . Después un hombre vestido de negro se me acerca y me dice que no puedo seguir grabado porque es un procedimiento de seguridad, incluso, me amenaza y que me podría pasar algo si no borraba los videos", señaló la joven quien grabó el video desde su teléfono celular.

El vicepresidente de Asobares, Rene Rincón, aseguró que los guardias de seguridad de la discoteca actuaron de esa forma porque "la mujer los amenazó con una navaja".

"Ese tema fue informado oportunamente al teniente Navas de la Policía", señaló el empresario.

Hasta el momento la Asociación de Bares de Bucaramanga no se han pronunciado frente a grave denuncia del uso desproporcionado de la fuerza de la seguridad privada contratada para Cuadra Play.

En agosto dos vigilantes privados quedaron grabados en un video agrediendo brutalmente a un joven en el sector de rumba Cuadra Play.

"El joven quedó inconsciente tras el fuerte golpe contra el piso. Quienes cometieron el delito están identificados y la Policía impuso un comparendo y esperamos la denuncia para el proceso de judicialización", señaló en su momento la secretaria del Interior Melissa Franco.

Otro caso ocurrió en el 2019, cuando guardias de seguridad de la discoteca La Cerve le propinaron una brutal golpiza a un cliente que quedó grabado en un video.

En medio de la agresión terminó gravemente herido un joven identificado como Ernesto Vera Pico, de 22 años y estudiante de octavo semestre de Derecho, quien fue trasladado a la Clínica Foscal donde permanece hospitalizado.

Vera Pico, tras el hecho, demandó a la discoteca y ganó una millonaria demanda porque sufre daños en su rostro, dientes, y presentó problema psicológicos.

