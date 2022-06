Fiscalía pedirá cárcel para entrenador acusado de abuso sexual contra atletas en Santander

Este martes 28 de junio, ante un juez de Bucaramanga, la Fiscalía le imputará cargos y solicitará cárcel contra el entrenador Giovanny Vega Blanco por presuntos actos y abusos sexuales contra varias atletas en Santander.

Durante cinco meses la Fiscalía, junto con la Policía lograron recopilar el suficiente material probatorio contra el entrenador de atletismo.

Según las denuncias que están en poder las autoridades judiciales, Vega Blanco habría aprovechado la vulnerabilidad de varias menores de edad para acosarlas sexualmente.

“Me manoseó hasta donde se le daba la gana, me obligó a dejarme besar, me tocó el cuerpo, mis senos, mi cola. Me decía que no 'desaprovechara' la oportunidad en el estadio donde guardábamos los bolsos ”, dice una de las denuncias en su contra que conoció BLU Radio.

El presidente de la Liga de Atletismo de Santander, Juan Gabriel Henao, confirmó a Blu radio que la audiencia judicial contra el entrenador Giovanny Vega se realizará este martes.

"Tenemos conocimiento que la Fiscalía tiene en su poder nueve contundentes testimonios y pruebas presentadas por nueve atletas contra el entrenador. Sabemos que hay otras deportista aún asustadas que quieren denunciar a Giovanny Vega, por eso es necesario que la Defensoría del Pueblo y otras entidades ayuden en este proceso de acompañamiento a estas mujeres", afirmó Juan Gabriel Henao.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tras estallar el escándalo sexual que compromete a un entrenador de atletismo del departamento, manifestó en su momento en sus redes sociales lo siguiente:

"Las denuncias constantes de acoso sexual en la Liga Santandereana de Atletismo envían un mensaje lamentable y aterrador a las jóvenes deportistas. ¡Invito a todos a seguir denunciando! El silencio permite que estos criminales sigan en impunidad”.

Este caso llamó la atención del Gobierno Nacional que envió a Bucaramanga a varios funcionarios del Ministerio del Deporte y de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para analizar la situación del entrenador abusador.

“Rechazo absoluto hechos de violencia sexual contra jóvenes deportistas en Santander ¡El deporte debe ser un espacio seguro para mujeres y no se permitirán estos delitos! Gobierno solicitó protección y justicia para víctimas y verificaremos que la reciban”, dijo en su momento Gheidy Gallo, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer.

El entrenador Giovanny Vega Blanco afronta en libertad este proceso judicial por presuntos hechos de abuso sexual contra atletas en Santander.

