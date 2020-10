Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga dan positivo para COVID-19

A través de su cuenta de twitter el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, explicó que resultó positivo para COVID-19.

Según explicó el mandatario, la noticia le fue dada luego de hacerse unos exámenes de rutina luego de recorrer varios municipios de la región, entre ellos, Barrancabermeja.

“Santandereanos, cómo es costumbre cada que regreso de provincia por protocolo me realizo la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio”, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.

En ese sentido Aguilar señaló: “Mi llamado a todos los ciudadanos para que por favor nos sigamos cuidando, pues es la única forma de combatir este virus. Por ahora, continuaré trabajando desde casa”

Por su parte el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también a través de su cuenta de twitter, explicó que terminó contagiado de COVID-19 con el siguiente mensaje:

“Bumangueses, quiero contarles que ayer recibí el resultado de la última prueba COVID, las cuales me realizo rutinariamente, y este fue positivo. Me encuentro bien, sin síntomas, y desde hoy trabajaré desde casa, cumpliendo todos los protocolos establecidos para estos casos”, dijo.

Ambos mandatarios indicaron que permanecen aislados y que seguirán su proceso de recuperación.