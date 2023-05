Inpec toma medidas tras video en el que alias ‘Cofla’, desde Palogordo, amenaza con plan pistola

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), tomó fuertes medidas en la cárcel Palogordo de Girón, Santander, luego de que se revelara un video en el que alias ‘Cofla’ y otros reclusos amenazan con un plan pistola al norte del departamento del Tolima.

La requisa del pabellón, la incautación del teléfono con el que grabó el video y el traslado de los reclusos a otros establecimientos penitenciarios, entre las medidas anunciada por el Inpec.

“Tomamos varias medidas rápidas y efectivas, la primera fue requisar el pabellón y determinar quiénes estaban en el video donde se decomisó el celular, se aislaron estas personas privadas de la libertad y hoy mismo se trasladaron a otro establecimiento”, indicó Daniel Gutiérrez, director nacional del Inpec.

El funcionario también fue enfático en señalar que no se permitirá que los delincuentes amenacen a la población civil desde las cárceles.

“No vamos a permitir que amenacen a la sociedad, al Estado, instituciones, a través de estos videos intimidantes. Vamos a aumentar los controles, se van a requisar constantemente”, agregó.

Quién es alias 'Cofla'

Este exintegrante del ejército colombiano fue capturado por la Policía en el municipio de La Dorada, Caldas, en el barrio Las Margaritas, tras una orden judicial del Juzgado de Garantías de Honda que existía en su contra. Al momento de su captura, Medina Ramírez llevaba un revólver Smith & Wesson, calibre 38 largo con seis cartuchos.

Carlos Andrés Medina Ramírez, alias ‘Cofla’, nacido en Honda, es investigado por su participación en seis homicidios en el norte tolimense. Ahora, amenaza directamente con adelantar un plan pistola si no es trasladado de la cárcel Palogordo, de Girón, en Santander , donde se encuentra pagando su pena.

“Habla el Comandante Andrés, del norte del Tolima, y los muchachos que son de diferentes departamentos. Le comunicamos señor Director (del Inpec) para que tenga conocimiento de que somos el primer uno y nos han tenido en diferentes patios aquí en la cárcel y en los peores, en los cuales no deberíamos estar. Están irrespetando nuestras normas. Aquí si no se le paga al pluma la extorsión no se puede vivir”, relata alias ‘Cofla’.

“Si usted no me saca de aquí, si en cuatro meses han matado 14 personas en Mariquita y Honda, los homicidios se van a duplicar en Honda, Líbano, Villahermosa, todo el norte del Tolima”, añadió, enfatizando que el ataque contra las autoridades se adelantaría en varios departamentos, incluyendo a Bolívar, pues junto a Medina Ramírez, hay personas privadas de la libertad oriundas de Cartagena, quienes también hablan en el vídeo, asegurando que están cansadas de las humillaciones recibidas en ese centro carcelario.

