Seguridad de los bumangueses, en riesgo cada vez que hay eventos masivos: concejal Jaime Beltrán

El concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en medio de un debate de control político por la ola de inseguridad que vive la ciudad afirmó que "los bumangueses están en riesgo cada vez que hay eventos masivos".

Señaló en Blu Radio que cuando se realizan conciertos, eventos deportivos y encuentros empresariales, los organizadores contratan es a la Policía Nacional y no a las empresas privadas de seguridad.

Publicidad

"Mientras los policías prestan servicios de seguridad en eventos privados, los delincuentes hacen de las suyas en diferentes sectores de Bucaramanga, porque están desprotegidos, por ese tema y otros existe una ausencia de liderazgo en el tema de seguridad en la ciudad", aseveró Jaime Andrés Beltrán.

El concejal propuso que sean las empresas de seguridad privada las responsables de la seguridad de los eventos privados masivos como los megaconciertos, partidos de fútbol que se realizan en el estadio o en cualquier otro sitio de la ciudad.

"De esta manera se asegura el bienestar de los ciudadanos y no se descuida la seguridad en sectores que suelen ser neurálgicos, epicentros de episodios de violencia y delincuencia organizada. Cada organizador de evento privado debe velar por su seguridad y así no se dispone de la Policía para brindar ese servicio. No podemos descuidar la ciudadanía, más en las actuales circunstancias de inseguridad que vivimos, por eso es vital articular esfuerzos con las empresas privadas para que sean ellos quienes presten dicho servicio con su experiencia", manifestó el concejal.

La Policía no está para cuidar eventos ni conciertos privados, para eso está la seguridad privada que está muy bien organizada en la ciudad.



300 policías cuidando un concierto es descuidar el resto de la ciudad.



La autoridad es tener prioridades. #EsConAutoridad pic.twitter.com/OqNaJbha5r — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) November 28, 2022

Publicidad



El superintendente de la Supervigilancia, Alfonso Manzur, señaló que actualmente en el país existen más de 450.000 vigilantes que trabajan en empresas de seguridad privada.

"Es momento de fortalecer los frentes de seguridad en la ciudad, contemplando la unión de esfuerzos de la comunidad, los administradores de conjuntos, la Policía y la seguridad privada. Es la única manera como podemos enfrentar la delincuencia y detener su operación criminal en Bucaramanga", manifestó el funcionario.

Publicidad

En conmemoración del #DíaDeLaVigilancia Superintendente Alfonso Manzur atiende invitación del Concejo Municipal de #Bucaramanga para refrendar el apoyo al ejercicio de la vigilancia y seguridad privada que la ciudad está impulsando desde los lineamientos de la #SeguridadHumana pic.twitter.com/cFjwgr9GJu — SuperVigilancia (@SuperVigilancia) November 28, 2022

Le puede interesar: