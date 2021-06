Tour de Francia 2021: así les fue a los colombianos después de la accidentada primera etapa

Julian Alaphilippe ya viste de amarillo en el Tour de Francia . El campeón del mundo ganó la primera etapa y se endosó el maillot amarillo de la ronda gala, este sábado tras final de etapa en Landerneau (oeste) en una primera jornada marcada por dos caídas colectivas espectaculares, una de ellas provocada por una espectadora que sujetaba una pancarta. Por su parte, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Rigoberto Urán y Nairo Quintana, llegaron dentro del pelotón a ocho segundos del vencedor. Otra fue la suerte de Miguel Ángel 'Supermán' López del Movistar Team y Sergio Luis Henao, quienes se vieron perjudicados con las caídas y llegaron a 1:49 de Alaphilippe.

"Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya rodaba a demasiada velocidad. Al final he podido llegar a la meta como pude", dijo el ciclista del Movistar.

Pese a que ya está a casi 2 minutos de los favoritos para la victoria final, el colombiano aseguró que no tiene intención de bajar los brazos.

"Falta bastante Tour. Esto es parte del ciclismo y hay que saber mirar hacia adelante con la mentalidad de siempre porque todavía quedan 20 días", señaló.

Clasificación general:

1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 4 h 38:55.

2. Michael Matthews (AUS/BIK) a 12.

3. Primož Roglic (SLO/JUM) 14.

4. Jack Haig (AUS/BAH) 18.

5. Wilco Kelderman (NED/BOR) 18.

6. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 18.

7. David Gaudu (FRA/FDJ) 18.

8. Sergio Higuita (COL/EF1) 18.

9. Bauke Mollema (NED/TRE) 18.

10. Geraint Thomas (GBR/INE) 18.

11. Esteban Chaves (COL/BIK) 18.

16. Rigoberto Urán (COL/EF1) 18.

17. Nairo Quintana (COL/ARK) 18.

41. Miguel Ángel López (COL/MOV) 1:59.

43. Sergio Henao (COL/QHU) 1:59.