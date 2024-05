Hugo Rodallega rechazó agresión a asistente arbitral a quien le tiraron moneda en la cara

Eltriunfo de Santa Fe sobre La Equidad (0-2), en el estadio Metropolitano de Techo, se vio opacado por un hecho de agresión a la asistente arbitral quien fue víctima de un monedazo en su rostro que, por fortuna, no pasó a mayores. El delantero de 38 años Hugo Rodallega fue uno de los primeros en rechazar la violenta acción.

El capitán santafereño expresó su voz de rechazo ante semejante agresión e hizo un llamado a vivir la fiesta del fútbol en paz y a que los espacios deportivos sean entornos seguros.

Lo primero que quiero hacer es pedirle una disculpa a Jenny torres la asistente Rojas en el partido vs equidad yo como capitán y nosotros como equipo estamos en total desacuerdo con este tipo de actos rechazamos cualquier conducta violenta dijo Rodallega.

Y agregó, “Así mismo invito y/o invitamos a las hinchadas a vivir el fútbol en paz por favor ser más prudentes a la hora de ir a apoyar a sus equipos de antemano les agradecemos por que este no es el camino ni mucho menos el ejemplo que queremos brindar”.

¿Quién agredió a la asistente arbitral Jenny Torres?

El desafortunado episodio de agresión a Jenny Torres, árbitra auxiliar de Bogotá, ocurrió al minuto 54 del partido, correspondiente a la segunda fecha de cuadrangulares de la Liga BetPlay, cuando una moneda fue lanzada desde la tribuna, impactando el rostro de Torres y dejándole una herida cerca del ojo derecho. El hecho tuvo lugar en la localidad donde se encontraba la hinchada de Santa Fe.

La reacción a la agresión contra Torres incluyó el repudio inmediato de los propios jugadores de Santa Fe y de varios asistentes al partido que rechazaron la conducta de los violentos aficionados.

El partido fue detenido temporalmente para atender a Torres, reanudándose minutos más tarde una vez que se comprobó que la árbitra auxiliar estaba en condiciones de continuar.

Sin embargo, este suceso encendió nuevamente la discusión sobre la seguridad en los eventos deportivos y las medidas necesarias para proteger tanto a jugadores como a oficiales de partido.

La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar, con usuarios que expresaron su indignación frente a la agresión y llamando a acciones concretas por parte de las autoridades del fútbol y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en los estadios.

En @Equidadfutbol vs @SantaFe en un tiro de esquina, un desadaptado le tiró una moneda a la árbitra Torres que terminó impactándole en su ojo. Oportunamente los jugadores cardenales reaccionaron y calmaron la situación, la asistente recibió atención médica

No es la primera agresión en los estadios

La agresión hacia la juez Torres no ha sido un caso aislado en el fútbol colombiano en tiempos recientes. Menos de un mes antes de este incidente, Pablo Ceppelini, jugador de Nacional, sufrió un impacto en la cabeza por una navaja.Este anterior incidente sucedió al finalizar el clásico antioqueño que culminó en empate entre Medellín y Nacional (2-2), marcando otro capítulo preocupante relacionado con la seguridad en los estadios colombianos.

¿Quién debe responder ante estos actos?

Lamentablemente, estos actos de violencia ponen en segundo plano el deporte y la pasión genuina por el fútbol, y como siempre abre un debate nacional sobre cómo abordar y erradicar estas conductas perjudiciales. La Federación Colombiana de Fútbol, los clubes involucrados y las autoridades locales se enfrentan ahora al desafío de implementar medidas más eficaces para prevenir incidentes similares en el futuro, garantizando que el fútbol sea un espacio seguro y acogedor para todos.