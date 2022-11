¿Qué pasa con el reconocimiento deportivo del Pereira?

El abogado Eduardo Ramírez, quien ha trabajado en Acolfutpro y representa a varios acreedores del Deportivo Pereira, explicó en Blog Deportivo que el equipo matecaña sigue en el proceso de liquidación, el mismo de hace ocho años, y, por lo tanto, todavía no se ha definido la "sucesión deportiva".

"En este momento el proceso no ha terminado, no hay nada nuevo. El Pereira se encuentra en proceso de disolución como hace ocho años y no será liquidado hasta que se emita la última decisión", dijo.

Publicidad

Pese a que la jueza del auto dio luz verde para que llegara una nueva administración al equipo, enfatizó que en el proceso se adjudicó los activos del equipo a la nueva sociedad, en el que están los nuevos acreedores. Además, comentó que "no es el momento" de realizar el proceso de desafiliación del "antiguo" Pereira ni su descalificación de la Liga BetPlay por lo que puede seguir en carrera de los cuadrangulares.

"No es el momento de hacer las peticiones de desafiliar la Corporación del Pereira ni mucho menos hacer reclamos en materia del Estatuto del Jugador o del campeonato de la descalificación del equipo, porque nada nuevo ha sucedido de lo que venía pasando hace ocho años, el proceso no ha finalizado", agregó.

Ramírez reconoció que llegará el debido momento para hacer la transición o sucesión de personas jurídicas, siguiendo el reglamento de la Dimayor, pues solo hay 36 cupos de derechos de afiliación, equivalente a los reconocimientos deportivos para los equipos profesionales en la primera y segunda división del país.

"Hasta que los recursos no se resuelvan, la decisión no se puede tener como ejecutoriada", enfatizó.

Publicidad

Sumado a lo anterior, el Pereira también debe esperar la decisión de la Dimayor por la demanda de puntos del Atlético Bucaramanga, que presentó el 1 de noviembre, por el último partido del 'todos contra todos' de la liga y que podría afectar la clasificación de cuadrangulares y, en consecuencia, el sorteo del mismo.

Le puede interesar: las noticias curiosas del deporte en Entretiempo