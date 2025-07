Rodallega apunta contra Pékerman por no haberlo convocado a la Selección Colombia

Hugo Rodallega hizo unas fuertes declaraciones sobre su exclusión en la Selección Colombia en entrevista con el 'Gato' Arce, donde arremetió contra el exseleccionador José Néstor Pékerman.

El actual atacante de Santa Fe relató cómo una vieja polémica durante el Sudamericano Sub-20 de 2005 habría marcado el inicio de su exclusión sistemática de la Selección Colombia. Según Rodallega, una malinterpretación en una entrevista radial en la que fue comparado con Lionel Messi generó una molestia profunda en el cuerpo técnico argentino que, según él, nunca fue superada.

Rodallega asegura que jamás dijo ser mejor que Messi, como lo publicó un periodista argentino tras editar sus declaraciones.

“Yo solo dije que era el goleador del torneo, pero nunca me comparé con Messi. Esa versión se difundió masivamente y desde ahí, siento que el cuerpo técnico, incluyendo a Pékerman, me marcó”, afirmó el delantero.

Incluso recordó que durante el Mundial Sub-20, tras ser eliminados por Argentina en octavos de final, miembros del cuerpo técnico rival, incluyendo al propio Pékerman, celebraron provocadoramente en su cara y lo señalaron, a pesar de que él ni siquiera jugó ese partido por decisión del entrenador Eduardo Lara.



Encuentro con José Pékerman

El delantero también contó que, cuando todavía jugaba en Europa, tuvo un breve encuentro con Pékerman en Inglaterra, cuando este dirigía la selección absoluta. A pesar de un saludo cordial y una supuesta promesa de análisis para una posible convocatoria, Rodallega nunca volvió a recibir una oportunidad.

"Yo le dije al profe: 'Usted no tiene que darme explicaciones de nada, tranquilo, usted haga su trabajo, yo hago el mío y cuando usted quiera contar conmigo, aquí voy a estar, si llega el llamado, bienvenido, si no, no se preocupe que yo soy un hincha más'. Y así fue, pero él quiso venir a darme como una explicación de que estaban supuestamente analizándome también. No, no, ese cuentico a mí no me lo meten", añadió el delantero de 39 años.

Dudas sobre convocatorias a los Mundiales 2024 y 2018

Más allá de aquel episodio, Rodallega denuncia un patrón de injusticia que, según él, imperó en las convocatorias de los Mundiales de 2014 y 2018.

"Yo hoy en día me pongo a ver la lista de los dos Mundiales, 2014 y 2018, que era donde yo podía estar. Yo me pongo a ver la lista y hay siete, ocho, diez, doce jugadores que a mí no me vengan con el cuentico de que estaban en mejor nivel que yo. No, no, no, ahí hubo algo diferente (...) incluso fui el goleador colombiano en Europa en 2015”, aseguró, dejando entrever que las decisiones en la selección estaban influidas por factores extradeportivos.

"Hay veces que bloquean como a 40 - 45 jugadores. No, ni siquiera en eso, ni por joda. Llegó un momento que yo dije no pues yo ya como que no soy colombiano, como que me nacionalicé turco", comentó.

Rodallega también expresó solidaridad con otros jugadores marginados, como Dayro Moreno, y denunció prácticas turbias dentro del fútbol colombiano, aunque no dio nombres.

Reveló que incluso intentó ayudar a jóvenes talentos que fueron rechazados si no podían pagar “cuotas” para ser tenidos en cuenta por clubes e, incluso, una vez le pidieron que pagara 10 millones de pesos para que un muchacho pudiera ser parte de un equipo.

Por el momento, el exentrenador José Pékerman no se ha pronunciado sobre estos señalamientos.