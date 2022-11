"Tuvimos suerte de ganar el primer partido": Courtois tras la derrota ante Marruecos en el Mundial

"No fue un gol fácil de digerir", declaró el arquero belga Thibaut Courtois este domingo tras caer 2-0 ante Marruecos en la segunda jornada del Mundial, acerca del primer tanto, marcado Abdelhamid Sabiri, con un disparo directo al primer poste en una falta lateral.

"No defendimos bien las faltas. En el primer gol el balón no debe pasar, nuestra línea defensiva estaba demasiado alta, no es un gol fácil de digerir para un portero", reconoció el jugador del Real Madrid.

"Jugamos mejor que contra Canadá (victoria 1-0) y tuvimos la pelota en el primer tiempo, pero no tuvimos suficientes ocasiones. Las marroquíes jugaron con contraataques y a balón parado, sus puntos fuertes", añadió.

Tras un balón largo de Munir, Sabiri dejó un pase atrás para la llegada de Zakaria Aboukhlal que hizo el 2-0 (90+2) para cerrar definitivamente el encuentro.

"Después del primer gol no guardamos la calma, dejamos de hacer nuestro juego, utilizando demasiado los balones largos. Tuvimos suerte de ganar el primer partido, por lo que todo es posible", continuó Courtois.

El arquero se refirió al descenso de nivel de su selección: "En el pasado éramos un equipo que tenía muchas ocasiones, pero ahora no es el caso. Veremos el partido del jueves, será una final. Espero que clasifiquemos".

