Tren Valencia da tres claves para que Luis Díaz triunfe en el Bayern de Múnich

La llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich es inminente y ha generado expectativa tanto en Alemania como en Colombia, especialmente por su proceso de adaptación y si podrá mostrar el mismo nivel que tuvo en el Liverpool.

En entrevista con Blog Deportivo, Adolfo El Tren Valencia, histórico delantero colombiano que también hizo parte del poderoso conjunto bávaro en la década de los 90, mostró su admiración por Díaz y reveló las tres claves que, según él, garantizarán el éxito del colombiano en suelo alemán.



1. Actitud y carácter para adaptarse

Para Adolfo Valencia, la primera clave del éxito de Díaz en el Bayern será su mentalidad. El Tren fue claro: "Luis Díaz es un tipo serio, y cuando un jugador serio piensa bien, se le dan los éxitos". Según el exdelantero, el guajiro tiene la experiencia suficiente tras varios años en Europa para adaptarse sin problema al idioma, la comida y el clima alemán.

"Cuando se tiene que venir al frío, pues hay que adaptarse al frío y no es más, eso es algo que es normal porque ya está acostumbrado en Europa a hacerlo. La comida es algo que uno come lo que a uno le gusta y se va a sentir uno bien, pues hacerlo bien y no es más”, afirmó.

Luis Díaz // Foto: AFP

Además, resaltó que el carácter de Díaz será determinante. “El jugador cuando tiene carácter no mira para atrás, siempre mira para adelante. Eso es una gran ventaja”, sentenció Valencia, quien recordó su propia experiencia en Múnich, donde triunfó gracias a su disciplina y buena relación con los compañeros.



2. Rodearse de buenos jugadores y construir sociedades

La segunda clave es futbolística: saber rodearse. Para Valencia, Díaz llega a un equipo “lleno de jugadores buenos, que saben jugar”, lo que le permitirá explotar al máximo su talento. Destacó especialmente la futura sociedad con Harry Kane: “El jugador bueno, cuando ve que llega otro bueno, siempre lo respeta. Y a medida que se vayan conociendo, se van a tener más confianza.”

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Valencia cree que esta dupla puede ser letal en la Bundesliga: “Ese muchacho se va a divertir y va a hacer muchos goles. El Bayern es un equipo que no fía, que si tiene tres goles quiere hacer cuatro. Esa ambición es perfecta para Díaz.”



3. Carisma e integración en el camerino

La tercera clave para triunfar en el Bayern, según Valencia, es el carisma. Aunque el Liverpool tenía una plantilla más internacional y latina, el exfutbolista está convencido de que Díaz no tendrá problemas para integrarse al vestuario alemán.

“Cuando un club paga tanto por ti, es porque te va a tratar bien. Pero ese trato uno se lo gana con esfuerzo, entrenamiento, carisma y siendo buena persona”, añadió.

Luis Díaz vs. Argentina en Eliminatorias // Foto: AFP

Valencia recordó que, en su época, se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros con trabajo y buen humor. “Yo echaba chistes, hacía reír al grupo. Y así uno va encajando. Díaz tiene personalidad, y eso es clave para entrar bien a un grupo como el del Bayern".

Se espera que este martes, 29 de julio, Luis Díaz presente los exámenes médicos para luego ser oficializado como jugador del Bayern.

Así, el guajiro será el cuarto colombiano en representar los colores de este club después de El Tren Valencia, James Rodríguez y Ana María Guzmán.