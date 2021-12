No pueden premiar a juez que no cumplió con requisitos Fifa: exárbitro Albert Duarte sobre Ospina

Este miércoles, 22 de diciembre, habló en Blog Deportivo el exárbitro Albert Duarte, sobre el nombramiento de Jhon Alexander Ospina como el árbitro para la final entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, además, como juez Fifa a pesar de no haber pasado los exámenes físicos.

“Ospina es un árbitro que puede estar a la altura del partido. Le digo a los aficionados que se olviden del árbitro, él también viene a hacer su gran final y representa al Quindío a pesar de ser de la ciudad de Cali. Jhon tiene la responsabilidad de dejar en alto el nombre del arbitraje colombiano”, dijo.

Sin embargo, Duarte se mostró crítico al saber que Ospina no había pasado los exámenes físicos e igual lo nombraron como árbitro Fifa.

“De ser cierto creo que falló la comisión arbitral, no se puede premiar a quien no hizo unos exámenes físicos acorde a los mandamientos de Fifa, es un mal ejemplo para aquellos que aspiran a ser árbitros internacionales porque por encima está un árbitro que no cumplió con los requisitos”, expresó.

Cabe recordar que el nombramiento de Jhon Alexander Ospina ha causado polémica debido a que nació en la ciudad de Cali y esto, para muchos, representa un conflicto de intereses ya que el partido involucra a un equipo de esa ciudad.

