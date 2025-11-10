En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción

Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción

La Corte Suprema de Justicia instalará la audiencia preparatoria de juicio el próximo miércoles 12 de noviembre dentro del proceso penal que se adelanta contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile.

Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción
Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción
Foto: Procuraduría
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad