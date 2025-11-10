Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción

Alejandro Lyons, quien recientemente fue deportado desde Estados Unidos hacia Colombia, y Edwin Besaile, son procesados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía, debido a presuntas irregularidades en la contratación de servicios de salud durante sus administraciones en el escándalo conocido como el Cartel de la hemofilia.

Este caso, considerado en su momento uno de los mayores escándalos del sistema de salud del departamento, involucró el pago de miles de millones de pesos a IPS por tratamientos a supuestos pacientes con hemofilia que nunca existieron o que no requerían esos servicios.

La Fiscalía señaló que, durante los periodos de gobierno de Lyons y Besaile, se violó el principio de planeación en varios procesos contractuales. En particular, se habría omitido la identificación de la población beneficiaria, la definición de un modelo de atención, la evaluación de la situación de salud del departamento y la verificación de la habilitación de las IPS que prestarían servicios y tecnologías no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.

Durante la gobernación de Alejandro Lyons se emitieron resoluciones de reconocimiento y pago por un total de $26.219 millones a cuatro IPS, dentro de acuerdos de voluntades que, según la Fiscalía, desconocieron las normas aplicables en las etapas de planeación, ejecución y liquidación. En el caso de Edwin Besaile, los pagos ascendieron a $174 millones, en actos similares a los de Lyons.



La instalación de la audiencia preparatoria será el próximo 12 de noviembre y será llevada a cabo por el magistrado Jorge Caldas, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.