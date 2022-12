Gobierno tramita libertad de dos voceros de paz a quienes juez les negó salida en Popayán: abogado

El abogado Luis Alberto Moreno, apoderado de Bremen Hinestroza y Andrés Duque, voceros de paz nombrados por el presidente Gustavo Petro a quien un juez les negó su salida de la cárcel de San Isidro de Popayán, reveló que la decisión no será apelada y que el trámite para lograr el levantamiento de la medida de aseguramiento lo adelanta el Gobierno.

"Eso ya es un trámite del Gobierno y no tengo injerencia sobre el mismo, a pesar de que como abogado debo avalar la solicitud, según el entendido de las resoluciones en las que fueron nombrados voceros de paz. Tengo entendido que la solicitud ya está en poder del centro de servicios de los juzgados penales municipales de control de garantías de Popayán", aseguró el defensor.

Moreno aclaró que la audiencia en la que se pretendía excarcelar a Hinestroza y Duque fue solicitada por él mismo y que es distinta al proceso que se adelanta desde la Presidencia de la República.

"En días pasados se solicitó a través de la defensa una audiencia preliminar ante el juez de control de garantías para pretender que la prisión intramural que los cobija sea sustituida por una medida menos limitada. Esa audiencia, yo la impetré y se llevó a cabo el 23 de diciembre y fue suspendida para el 27, no tiene que ver con la petición del Gobierno. El señor juez negó la solicitud, ellos siguen en detención intramural", declaró el jurista.

Moreno, además, le salió al paso a los señalamientos sobre la supuesta imputación del delito de concierto para delinquir de sus defendidos. "He escuchado que mis prohijados están imputados por concierto para delinquir, eso no es cierto. Ellos están imputados por otros delitos, entre ellos avasallamiento, lanzamiento de objetos peligrosos y violencia contra servidor público, pero no por concepto para delinquir.

