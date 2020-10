“No golpeé a Javier Ordóñez ni usé el taser”: patrullero Harvy Damián Rodríguez

El patrullero Harvy Damián Rodríguez rindió testimonio en el proceso que se sigue por la muerte del abogado Javier Ordóñez en hechos ocurridos en la madrugada del 9 de septiembre.

Contó que su compañero era el patrullero Juan Camilo Lloreda y que Javier Ordoñez lo golpeó. También dijo que al llegar al lugar había unos barristas de Millonarios, por lo que ellos le recomendaron a Ordóñez y a sus acompañantes que se fueran a su casa.

Según su testimonio, los vecinos de la zona le pidieron que se llevaran al abogado porque cuando estaba en estado de embriaguez “buscaba problemas” sin importar si era hombre o mujer y, era una situación recurrente.

Señaló que Ordóñez y su amigo Wilmer Salazar los insultaron y que, incluso, los golpearon.

Javier se viene de frente a la motocicleta cuando vamos a arrancar y se lanza. Nos alcanzamos a bajar de la motocicleta. Me bajo primero porque estoy en la parte de atrás. Javier se viene de frente trata de rasgarse la camisa y golpea a mi compañero, Juan Camilo Lloreda, en varias oportunidades en el rostro. Le dio un golpe en el pómulo izquierdo, una patada y más golpes en el casco y la cabeza dijo.

Continuó relatando que en ese momento quedó en medio de estas tres personas y por eso disparó hacía el suelo.

“Saco mi pistola y hago un disparo hacía el suelo (…) siento que uno de ellos me golpea y rompe el porta proveedor”, contó Rodríguez.

Dijo que luego de eso, Ordóñez siguió golpeando a Lloreda y él intentó accionar el taser por la parte frontal, pero no logró.

Al preguntar sobre si el había usado la pistola taser, respondió que no: “yo no, no señor. Nunca he manejado esa arma”.

Relató que Javier Ordóñez estuvo aproximadamente una hora y diez minutos en el CAI, pero que él no lo golpeó y tampoco alguien más.

Juan Camilo Lloreda no declaró, le quitó el poder a su abogado y asumió su propia defensa. Pidió la nulidad de todo lo actuado y señaló que se le vulneró el derecho de presunción de inocencia y que no le daban garantías de defensa.

El procurador Helman Rodríguez dijo que “garantías es lo que se le ha dado” y que inclusive, llamaron defensores de confianza que ellos rechazaron.