Proceso por falsa desmovilización contra excomisionado Luis Carlos Restrepo, a punto de prescribir

Este viernes, tampoco se pudo realizar la audiencia preparatoria, que es la antesala al juicio, contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y otras siete personas, procesadas por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc.

El motivo fue la inasistencia del abogado del desmovilizado Raúl Agudelo Medina, 'Olivo Saldaña’, inasistencia que, según el juez, “se ha vuelto sistemática”. La Fiscalía alertó que el próximo mes prescribe este proceso que ya completa 10 años en estrados judiciales.

“Con preocupación observa la Fiscalía (…) Va a conllevar a la prescripción de la acción penal toda vez que la imputación de estas conductas punibles que están pendientes de ventilarse en juicio oral, si las cuentas no me fallan, en febrero de este año prescribe la acción penal”, dijo el delegado del ente acusador.

Según el juez, es casi que “sistemática” la conducta que presentan los abogados del desmovilizado Saldaña y que, a pesar de las compulsas de copias, la Defensoría del Pueblo aún no ha garantizado que haya un abogado que lo represente en las audiencias.

“En el caso particular del procesado Raúl Agudelo Medina se ha vuelto una cuestión casi sistemática, precisamente, cuando estamos ad portas de realizar la diligencia renuncia un abogado o no concurre. He compulsado copias en contra de abogados de la Defensoría he insistido ante la misma para que se designe defensor, para que represente a este ciudadano dentro de esta audiencia y no ha sido posible. Hoy ocurre lo mismo”, señaló el juez.

Por esta razón, tomó la decisión de compulsar copias, esta vez, ante la Procuraduría para que sea esta entidad la que revise las posibles faltas de los abogados que han incumplido las diferentes citaciones.

“Yo voy a compulsar copias ante la Procuraduría delegada para la vigilancia administrativa, para que se adelanten las indagaciones correspondientes y se abra investigación contra quien corresponda, si hay falencias por parte de esta entidad, por la situación que ha impedido que esta audiencia se pueda concluir. Ya llevamos no meses si no años en que se viene presentando esta situación”, enfatizó el juez.

