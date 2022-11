“Nunca he sido prostituta ni escort”: Esperanza Gómez estalla en la Corte Constitucional

Esperanza Gómez, actriz colombiana de entretenimiento para adultos, estalló durante una declaración ante la Corte Constitucional, en medio del proceso de tutela que lleva en contra de la red social Instagram luego del cierre de su cuenta personal por el contenido que montaba.

“Quiero que se me respeten mis derechos , que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí. Y no solo hacia mí, tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos”, declaró Gómez.

Publicidad

En su enfática declaración, Esperanza Gómez dijo que nunca ha sido prostituta y que si hubiese ejercido el trabajo sexual se sentiría orgullosa y también exigiría respeto y dignidad.

“Nunca, ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta. Si en algún momento hubiera ejercido la prostitución como una fuente de trabajo me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo, porque es un trabajo. Yo no lo he visto así. Y o trabajo para una industria, en la cual me contratan son compañías, no personas externas que no pertenecen a la industria del entretenimiento para adultos”, complementó.

El proceso jurídico de Esperanza Gómez inició en mayo de 2021, cuando tomó acciones en contra de Meta y a Facebook tras la desactivación de su cuenta que tenía más de 5 millones de seguidores. Supuestamente, por ofrecer servicios sexuales.

Publicidad

En medio del proceso de tutela, la Corte Constitucional citó a una declaración virtual a Esperanza Gómez, así como a Meta y Facebook en el proceso de revisión del proceso jurídico.

“El caso analizado es novedoso, puede tener impactos sobre muchos otros usuarios de la red social Instagram y está relacionado con un espectro amplio de temas que van desde el derecho corporativo hasta la libertad de expresión y la igualdad, pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas”, según la sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional.