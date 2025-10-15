Ya hay fecha para lectura del fallo en segunda instancia en el caso Álvaro Uribe: 21 de octubre

El Tribunal Superior de Bogotá fijó para el próximo martes 21 de octubre de 2025, a las 8:00 de la mañana, la audiencia virtual de lectura del fallo en segunda instancia dentro del proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado por fraude procesal y otros delitos.

De acuerdo con la citación oficial emitida por la Sala Penal del Tribunal, la diligencia se llevará a cabo en cumplimiento de los artículos 168 y siguientes del capítulo VI de la Ley 906 de 2004, y del artículo 179 del mismo estatuto. Además, se realizará conforme a la normatividad que autoriza el uso permanente de tecnologías de la información y las comunicaciones en los procedimientos judiciales, según lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022.

Esta será la lectura de decisión de segunda instancia, un paso clave dentro del proceso judicial que ha captado la atención nacional por involucrar al exmandatario colombiano. La audiencia se desarrollará de manera virtual, bajo los lineamientos del Acuerdo PCSJA24-12185 del 27 de mayo de 2024, que regula las audiencias remotas en la Rama Judicial.