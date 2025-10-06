Defensa de Álvaro Uribe espera un fallo “respetuoso de la prueba” en proceso por falsos testigos

El abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entregó nuevos detalles sobre el avance del proceso judicial que enfrenta el exmandatario y confirmó que están a la espera del fallo de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

“Estamos a la espera de la segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Como personas respetuosas del derecho y la academia, confiamos en un fallo que respete la prueba y confirme la inocencia del doctor Álvaro Uribe, quien no realizó ningún acto incorrecto frente a los bienes jurídicos tutelados. En este momento, la decisión queda única y exclusivamente en manos del Tribunal”, señaló Lombana.

El Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá concedió el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, la defensa técnica y el propio procesado, dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión se produjo luego de que todas las partes presentaran dentro del término legal los sustentos de apelación frente a la sentencia mixta proferida el pasado 1 de agosto de 2025. El despacho confirmó que tanto la Procuraduría como la defensa cumplieron con los plazos establecidos para sustentar sus recursos.



Con esto, el caso pasará ahora a segunda instancia, donde el Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir sobre las apelaciones interpuestas, en un proceso considerado de alta connotación política y judicial para el país.

Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa en libertad, luego de que el Tribunal revocara la medida de detención domiciliaria mientras se surte el trámite de apelación y se emite la decisión definitiva.