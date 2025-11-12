En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El calvario de venezolanos en cárcel salvadoreña: "Los golpeaban por reírse"

El calvario de venezolanos en cárcel salvadoreña: "Los golpeaban por reírse"

Un preocupante informe de HRW evidencia el horror que tuvieron que vivir estas personas. Hasta escribieron con su propia sangre que “no eran terroristas ni criminales”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad