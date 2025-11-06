En este país aprobaron pena de hasta 24 azotes a estafadores por internet

Esta nueva ley fue aprobada en el país asiático de Singapur, con el objetivo de mitigar las estafas por internet de las que son víctimas sus ciudadanos. El Parlamento decidió instaurar un proyecto de ley que contempla el castigo físico como una nueva medida de condena para los responsables de estos y otros delitos.

La norma, denominada Criminal Law (Miscellaneous Amendments) Bill, fue radicada el 14 de octubre y, tras su revisión, fue aprobada por el Parlamento el pasado martes, 5 de noviembre.

Según el documento, esta legislación introduce cambios significativos en el Código Penal y en otras leyes relacionadas, con el propósito de combatir las estafas y redefinir la aplicación de las penas corporales, así como los procedimientos judiciales aplicables a los jóvenes infractores.

Las condenas dependerán de la gravedad del delito. El castigo podrá ir desde seis azotes hasta un máximo de 24 golpes, en casos de mayor severidad o reincidencia.



🇸🇬 | En Singapur, los estafadores en línea serán azotados con varas de ratán o bambú, con un mínimo de seis y un máximo de veinticuatro golpes. Las autoridades endurecieron las penas ante el auge de la ciberdelincuencia. Mujeres y mayores de 50 años estarán exentos del castigo. pic.twitter.com/j09LuEump6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 6, 2025

Menores de 18 años también podrían ser castigados

La ley es clara en afirmar que los menores de 18 años no deberán recibir castigos físicos por cometer un delito. Sin embargo, esta norma contempla algunas excepciones:

BLU Radio // Castigos físicos a niños // Foto: BSIP - AFP asociados

El menor de edad deberá haber sido condenado por la División General del Tribunal Superior.

El delito por el que se condene el menor de edad debe ser "relevante" y condenado un tribunal distinto al Tribunal de la Juventud.

Si el menor es condenado por estar vinculado a un "delito relevante".

¿Qué dice la ley con respecto a las mujeres?

Aunque no se establece una exención general para las mujeres (ya que típicamente la pena de azotes se aplica solo a los hombres adultos), el proyecto de ley sí elimina la pena adicional de azotes que se aplicaba a los hombres reincidentes bajo la Ley de la Mujer de 1961 (Women’s Charter 1961).

Cabe destacar que esta eliminación es parte de un esfuerzo más amplio del proyecto de ley para ajustar la pena corporal: mientras se elimina el azote por reincidencia en estos casos y en ciertos delitos menos graves (como algunos delitos ferroviarios o autolesión de prisioneros), el proyecto simultáneamente introduce o mantiene la pena de azotes (a menudo obligatoria) para delitos graves relacionados con estafas y para ciertas formas de vandalismo.